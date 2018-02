elecciones 2018

CCE no permitirá retrocesos en México con propuestas "falsas" en el uso de subsidios El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que no cuenta con un candidato a la Presidencia de la República ni busca el voto corporativo, advirtió, no permitirá que haya un retroceso en México con propuestas “falsas” de algunos abanderados como el uso generalizado de subsidios o rentas universales que generan deuda