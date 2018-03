Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), se negó a responder sobre la acusación en su contra por actos de corrupción y la demanda penal en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el subsecretario de Economía, Rogelio Garza, llamaron a los involucrados a resolver sus conflictos en las instancias internas del organismo privado. Las acusaciones de presunto desvío de dinero y conflicto de intereses entre los directivos y el presidente de la Concanaco es un hecho sin precedentes en el sector empresarial mexicano.

En el marco del Centenario de Concanaco en Saltillo, Coahuila, Solana Sentíes fue cuestionado sobre el presunto desvío de dinero público y respondió: El proceso lo llevaron a un procedimiento penal y judicial y ahí se va resolver. Tengo que ser respetuoso; no voy a salir a medios. De acuerdo con el Grupo Nueva Visión , que encabezan afiliados de la Concanaco y el aspirante a la presidencia del organismo privado, Juan Carlos Pérez Góngora, las redes difunden información sobre traspasos entre la empresa Celular Milenio (del vicepresidente Juan Carlos Martínez Domínguez) y Unicar Mexicana (de Enrique Solana) por 11 millones de pesos, justo en las fechas en las que se llevó a cabo el programa Tableta Concanaco 2015.

En un comunicado, Pérez Góngora aseguró que esta situación habrá de ser investigada por la PGR y a la brevedad para fincar responsabilidades.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, respondió sobre el escándalo que enfrenta la Concanaco y sus afiliados por la venta de tabletas, financiadas por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem): Me parece una circunstancia muy desalentadora y lamentable que exista una división que llegue a esas acciones, a ese nivel. Esperemos que se genere unidad, de que los mismos órganos de gobierno interno de la Concanaco puedan resolver este conflicto, que parece un conflicto personas que esperemos pueda resolverse en paz y unidad. Me parece que es importante una organización de Cámaras de Comercio sólida, firme, unida y que con esa fortaleza pueda contribuir a un México mejor , contestó. El subsecretario de Economía, Rogelio Garza, mencionó que no tenía ninguna opinión y que el conflicto debía resolverse al interior de la Concanaco.

