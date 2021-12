En 2022, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) intensificará su cabildeo sobre la reforma eléctrica y previo a la discusión parlamentaria que arrancará a mediados de enero, realizará un foro con especialistas para concientizar a la población de que el costo de producir electricidad es 60% más barato y eficiente en el sector privado, que apostar por una concentración en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, explicó que la primera semana de enero se realizarán foros sobre la reforma eléctrica, “se tiene que entender con mayor claridad, nosotros hemos tratado de explicarlo con mayor claridad. Es un asunto de costos y ver dónde cuesta más producir electricidad. ¡Que no quede duda, hoy es más barato producir del lado privado que del lado público!, aseguró. Mencionó que ésta será parte de sus últimas encomiendas como líder del sector empresarial: convencer que “generar electricidad es 60% más barato con el sector privado”, pues en marzo se renovará la presidencia del CCE.

En el marco del seminario a realizar “van a venir expertos a explicar con lujo de detalle, con frijolitos y maicitos, cuáles son las consecuencias de la reforma eléctrica”, resaltó Carlos Salazar.

La Comisión de Energía del CCE sostuvo que la contrarreforma sólo desplazará a las energías amigables con el ambiente y hará que la CFE sea incapaz de cubrir las necesidades energéticas de todo el país.

Durante el parlamento abierto, “queremos salirnos de la discusión política de que si vamos a recuperar lo que era nuestro, no sabemos si era nuestro o no la electricidad en el país. Pero no me interesa en lo más mínimo esa discusión, incluso lo que promueven algunos partidos políticos. Lo que queremos demostrar es por qué la decisión debe ser distinta”. Salazar Lomelín sostuvo que pese a haber entablado comunicación con distintos actores políticos, es necesario que la ciudadanía entienda que la IP ha invertido 44,000 millones de dólares en la transición energética.

“No es porque no sepan hacerlo (en el lado público), sino porque tienen tecnologías antiguas y personal antiguo (CFE), que llevan a prestaciones costosas”. A partir del 17 de enero inicia el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en el Congreso.

