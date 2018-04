El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dio por cancelada la mesa técnica sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que sostendría con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al quedar demostrado en eventos públicos y medios de comunicación que muestra intolerancia, desconoce y no escucha los argumentos sobre la importancia del proyecto de infraestructura. “No hay nada que agregar”, acotó.

“Nos parece que el tema del aeropuerto es demasiado importante como para convertirlo en golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido”, sentenció el líder empresarial.

En conferencia de prensa, Castañón refirió que tanto el empresario Carlos Slim, así como muchos técnicos han dado suficientes argumentos de que el aeropuerto es sustentable y tiene viabilidad, pero AMLO mantiene su postura en contra. “No nos interesa organizar un foro”.

“Lo que hemos observado es que cuando no están de acuerdo con él, (AMLO) descalifica a las personas y eso nos preocupa, porque hemos ofrecido diálogo y análisis y también propuestas firmes con cada una de las candidatas y candidatos, hemos observado cómo cada uno de los demás candidatos están dispuestos a hablar algo y tomar una posición de escuchar, incluso hasta para cambiar de opinión; pero en este caso, no lo hemos tenido y no tiene sentido continuar en ese tema”, acusó.

El líder empresarial abundó y dijo que “no nos interesa organizar un diálogo con todos los candidatos cuando un candidato tiene una propuesta que no escucha y no nos interesa ya organizarlo”, luego de lamentar las respuestas que ha dado AMLO a los argumentos a favor de la obra, como aquella en la que le dijo a Carlos Slim que si tanto quería el proyecto, “lo construyera con su propia inversión”, u otra en la que el político acusó al empresario de ser un instrumento del presidente Enrique Peña Nieto.

“México necesita propuestas fundamentadas, no discursos vacíos que apelan a la demagogia, clientelismo y corporativismo. Nuestro principal objetivo es impulsar la participación ciudadana para que la reflexión lleve a los mexicanos a realizar un voto informado y razonado, el próximo 1 de julio”, pugnó Juan Pablo Castañón.

A unos días de que se lleve a cabo el primer debate presidencial, el CCE pidió a los candidatos responder a preguntas sobre la consolidación de las instituciones, el combate a la corrupción y la estrategia de seguridad.

“La sociedad quiere saber cuál es su posición (del candidato o candidata) sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, y qué papel deben tomar en el futuro y en caso de retirarlas de las calles, cómo piensa sustituirlas, de qué forma y en qué tiempo”.

Igualmente, cuál sería la estrategia específica para enfrentar al crimen organizado en el corto, mediano y largo plazo, así como de qué forma combatirá la corrupción, y en democracia, deberá hacer saber si está dispuesto a aceptar el resultado de la elección, incluso si no le favorece y si canalizará cualquier inconformidad por la vía legal y no de la protesta o la violencia.

cancelación, pésimo mensaje

NAIM, urgente para el crecimiento de México: WTTC

Buenos Aires, Arg. Cancelar el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México sería un retroceso para el país y un mal mensaje para el mundo, además de que, al ser un sector competitivo, las aerolíneas se basan en dos factores al momento de elegir nuevos destinos: dónde hay más demanda, pero también dónde pueden volar con más facilidad sus aviones, reiteró el sector de viajes y turismo global.

“El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se necesita desde ayer; es urgente para el crecimiento del país contar con un aeropuerto del nivel de los que existen en el mundo. Cancelarlo sería un retroceso. Sí es importante, desde el punto de vista del turismo, que se le dé velocidad a ese proyecto, que implicaría más crecimiento, más viajeros y más empleo”, señaló Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés).

En encuentro con medios en el marco de la Cumbre Mundial del WTTC, Guevara puntualizó que en México no se puede hacer lo contrario a lo que están impulsando otros países como Argentina (que tiene el plan de construir más aeropuertos).

“A nivel mundial, sería un mal mensaje para la Iniciativa Privada el que no se construyera (el NAIM). Aerolíneas que están hoy aquí (Argentina) no vuelan a México, por ejemplo, Tap Air Portugal, pues por el tipo de aviones que manejan no pueden aterrizar en aeropuertos como el existente. Entonces, estas aerolíneas en lugar de abrir rutas a México abrirían a otros destinos”, enfatizó. (Con información de Karina Hernández Mundo)

