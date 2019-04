Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), dirigido por el exdirector del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores, alista el lanzamiento de una plataforma digital de capacitación y formación en manejo de gestión de crisis en el sector turístico para ayudar a todos los actores relacionados a crear una cultura de prevención y acción inmediata.

“Tenemos que prepararnos de mejor manera para saber cómo reaccionar frente a una circunstancia negativa que impacte en nuestro negocio, nuestro destino, nuestro estado, nuestro sector, porque no todo mundo sabemos reaccionar frente a una situación adversa (inseguridad, huracanes, terremotos o sargazo)”, comentó en entrevista.

Adicionalmente, Gemes inició la publicación de información estratégica sobre el sector turístico con un documento sobre la actualización de alerta de viaje a México que hizo el gobierno de Estados Unidos a México el pasado 9 de abril, una semana antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Sobre la fecha de difusión de la alerta dijo que no es algo gratuito ni casual y que sí tiene un impacto porque no se puede “tapar el sol con un dedo” en temas de inseguridad, que se está atendiendo correctamente, pero influyen en la decisión de viaje de los estadunidenses, que son el principal mercado de turistas a México. “Aún con el nuevo indicador de alerta de EU, México se mantiene en lo general en el nivel 2, en donde están, por ejemplo: Francia, Alemania o Canadá. No hemos empeorado, pero hay que seguir trabajando intensamente en darles a conocer de manera constante, periódica, lo que se está haciendo. Hay que desplegar una estrategia integral e inmediata”, comentó.

Sin embargo, dejó en claro que luego de la decisión del gobierno federal de liquidar el CPTM la situación es más compleja por falta de recursos económicos y de la infraestructura que se tenía en las 21 oficinas en el exterior que permitan actuar rápidamente para evitar daños mayores. Desde la perspectiva del último director del CPTM, la baja de llegada de turistas de EU entre diciembre y febrero pasado no se puede atribuir a la nueva administración, como tampoco el haber registrado un incremento en el gasto promedio, que es resultado de varias acciones emprendidas por la anterior gestión: participación en ferias turísticas, campañas, acciones de relaciones públicas y viajes de familiarización.

“Es justo decir que el impacto de no tener promoción turística lo vamos a ver realmente reflejado a mitad de año y en el verano, porque los viajeros de EU e incluso los mexicanos decidimos a dónde ir meses antes de salir. Lo preocupante es que estamos teniendo caídas de hasta 15% en decisiones de viaje de ese país y República Dominicana ha crecido 15%”.

[email protected]