Bruce Springsteen alcanzó uno de los acuerdos más lucrativos de la industria musical en registros recientes. El Jefe, como Springsteen es apodado con cariño por sus fanáticos, se unió al club de artistas que se han desprendido de los derechos de su obra. En una operación realizada con mucha secrecía y sin mucho bombo ni platillo, Springsteen vendió sus derechos de autor y de publicación musical a Sony Music en un acuerdo calculado en unos 550 millones de dólares, de acuerdo con reportes del New York Times y Billboard.

De ahora en adelante Sony Music tendrá el control de la obra completa de Bruce Springsteen, que comprende alrededor de 340 canciones, 20 álbumes de estudio, 23 álbumes en vivo, 7 EPs y más. La venta incluye los álbumes Born in the USA, Born to Run, The River y la colección completa de canciones escritas que Springsteen ha realizado en una carrera de 50 años, así como los hoy clásicos: “Thunder Road”, “Born in the USA”, “Hungry Heart” y “Dancing in the Dark”. Lo que significa que en promedio cada canción compuesta por Springsteen tendría un valor de 1.61 millones de dólares. Sony Music, a través de la división de Columbia Records, continuará administrando la obra de Springsteen como lo ha hecho desde que firmó con la disquera en 1972.

El acuerdo de venta del catálogo de Springsteen superó las ventas de los catálogos de artistas como Bob Dylan, Paul Simon, Shakira, Neil Young, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Tina Turner, David Crosby, Debbie Harry, Chrissie Hynde y Red Hot Chili Peppers, que ocurrieron en el último año. En noviembre, el diario Financial Times reportó que el catálogo de David Bowie estaba en negociaciones avanzadas para ser adquirido por parte de Warner Music, por un monto estimado de 200 millones de dólares. En 2019 los másters de Taylor Swift por sus primeros seis álbumes se vendieron en 300 millones de dólares, lo que dio pie a una campaña por parte de Swift para regrabar estos discos y recuperar el control de sus primeras grabaciones.

Alejado de los escenarios por la pandemia, en 2021 Springsteen publicó su segundo libro, Renegades: Born in the USA, en coautoría con el expresidente estadounidense Barack Obama. El libro se basa en el podcast del mismo nombre que produjo en la plataforma de streaming Spotify. Además, Springsteen encabezó el regreso a los escenarios de Broadway con su espectáculo en solitario, Springsteen en Broadway, que tuvo su última temporada en el St. James Theatre.

Springsteen también editó este año de forma oficial el No Nukes Concert, uno de los bootlegs más buscados por los fanáticos de uno de sus conciertos más memorables de 1979. La película y el disco en vivo capturan las presentaciones que dio Bruce Springsteen & The E Street Band en el Madison Square Garden el 21 y 22 de septiembre de 1979. Fue uno de los pocos conciertos que Springsteen ofreció ese año mientras se encontraba en el estudio grabando su quinto álbum: The River. El No Nukes Concert fue un evento organizado por un colectivo de artistas para protestar la proliferación nuclear que presentaba a un Bruce Springsteen en la cima de su poderío como artista e intérprete y a la E Street Band como uno de los mejores conjuntos en la historia del rock.

Para la generación de músicos veteranos, la venta de sus catálogos musicales será una forma de asegurar que su patrimonio musical quede bien administrado para generaciones futuras. El acuerdo entre Bruce Springsteen y Sony Music es uno de los más lucrativos en la industria discográfica en fechas recientes, aunque el rockero de Freehold, Nueva Jersey, no tiene planes de detenerse en el futuro próximo. Las bóvedas con sus míticos conciertos en vivo seguirán siendo una carta fuerte para los fanáticos de Springsteen.

En 1975 el entonces crítico de música Jon Landau vaticinó que Springsteen era “el futuro del rock”. Hoy Springsteen sigue marcando una pauta para el siguiente paso de la industria musical.

antonio.becerril@eleconomista.mx