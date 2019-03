La visita oficial del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a Chile fue la oportunidad para que el mandatario, junto a su par Sebastián Piñera, reiterara la importancia del vínculo entre Brasil y Chile, y además se comprometieron a dar un impulso a la relación existente entre ambos países.

El mandatario chileno destacó que se agilizará el envío al Parlamento del tratado de libre comercio (TLC) firmado el año pasado con Brasil. “Vamos a enviar en forma simultánea en los próximos días a los parlamentos el TLC, que favorece ambas economías, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que van a poder participar en licitaciones públicas y abrir nuevos mercados”, expresó.

Recordó que las llamadas entre ambos países serán consideradas como locales, “se termina también con el roaming entre ambas naciones, establecer una fuerte agenda para colaborar en la integración energética y colaboración en ciberseguridad, educación, y la convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur”.

“Nuestras relaciones atraviesan por muy buen momento, pero no es excusa para no esforzarnos”, señalaron en una declaración conjunta. “Lo recibimos con el respeto que se merece como presidente de un país amigo permanente y leal con Chile”, dijo Piñera, y destacó que se avanza en una mayor integración física al dar un nuevo impulso al corredor bioceánico que busca unir el océano Pacífico con el Atlántico.

A esto, el presidente del gigante sudamericano respondió que, “parece que fuéramos amigos desde hace mucho tiempo. Tengo gran admiración desde su primer mandato y liderazgo en el caso de los mineros y lo felicito por su acción entonces”. “Chile es nuestro segundo socio comercial en América del Sur, donde sabemos que gran parte de los fondos de inversión en Brasil son de Chile”, afirmó.

Cumbre climática y reforma previsional

Bolsonaro agradeció que Chile se quedara con la sede de la próxima cumbre climática COP25, luego de que Brasil desistiera de organizarla. “Agradezco haber acogido la COP25. Brasil no estará fuera de esta reunión, pero hay temas que nos preocupan. Brasil no puede firmar acuerdos donde existan objetivos imposibles de ser alcanzados. Brasil no debe nada al medio ambiente., Tenemos áreas de forestación, pero también el desarrollo debe caminar de la mano con este tema”.

“Mi gran inquietud es la región del Amazonia, porque no podemos tener el riesgo de perderla. Esa área debe quedar bajo nuestro dominio, en acuerdo con la biodiversidad y explotación razonable de los productos de esa región”, sentenció el mandatario. Por último, Bolsonaro destacó que le preocupan temas como la reforma previsional, “porque sabemos que es una senda importante que nos permitirá apalancar nuevas iniciativas para Brasil y ponerlas en el sitio destacado que se merece”. (Con información de Diario Financiero/Chile)

Argentina y Chile ponen fin al roaming entre ambos países

Los presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri, celebraron la aprobación del acuerdo entre los dos países que liberaliza el comercio de bienes, servicios e inversiones y elimina el roaming.

Aprobado por los parlamentos de ambos países, el Acuerdo de Complementación Económica (ACE), que rige entre los países del Mercosur y Chile, permitirá “integrar a nuestros países con mayor profundidad, con mayor velocidad y generar beneficios mutuos para ambos”, sostuvieron en una declaración conjunta Piñera y Macri.

El acuerdo promueve el intercambio de bienes, servicios e inversiones y elimina el roaming en la conectividad telefónica entre ambos países.

Asimismo, protege y fortalece el rol de la mujer en el comercio internacional, con prácticas para garantizar igualdad de género, y actualiza regulaciones y normas, con el fin de otorgar seguridad jurídica a importadores y exportadores de ambos países.

El acuerdo también incluye un capítulo especial para que las pymes puedan participar en las licitaciones de compras públicas de ambos países.

“Éste es uno de los acuerdos más profundos, pero que además se logró en un tiempo récord, lo cual refleja que cuando hay voluntad política (...) no hay nada que pueda frenar la integración entre dos países y dos pueblos hermanos como Argentina y Chile”, aseguró Piñera.

Ambos mandatarios participaron en el lanzamiento del Foro para el Progreso de América del Sur, un nuevo bloque regional en el que participan ocho de los 12 países de la región y que pretende remplazar a Unasur, y del que está excluido Venezuela. (AFP)