La Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que ha subsidiado con más de 471,000 millones de pesos desde la aprobación en 2015 de la reforma eléctrica a los privados que no pagan transmisión, requieren respaldo por la intermitencia propia de la generación renovable o a quienes se debe despachar antes que a la energía de la estatal, cifra equivalente a 1.5 veces el presupuesto anual de la estatal.

El director general de la empresa, Manuel Bartlett, expuso en la conferencia presidencial que las pérdidas son a causa de los subsidios a empresas privadas desde que inició la privatización del sector eléctrico nacional. Ello incluye el despacho de centrales privadas, transmisión, riesgo inflacionario, riesgo cambiario, respaldo y tarifa creciente.

En tanto, la legislación actual provoca que 45% de la energía que genera la estatal no sea despachada a la red eléctrica, pues la reforma obliga a comprar electricidad a particulares según la prelación del despacho mediante costos nodales unitarios de plantas con contratos que otorgan ventajas a los particulares o las que se construyeron en las subastas eléctricas, lo que se buscó cambiar en la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que cuenta con más de 50 suspensiones judiciales mientras se desahogan los amparos admitidos por juzgados especializados en Competencia Económica.

Así, detalló que la subsidiaria CFE Suministro Básico, la encargada de distribuir, vender energía a 45 millones de usuarios en el país es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados, a través de subastas que ofrecen energía renovable que no paga el respaldo para cumplir sus intermitencias provisto por la CFE en contratos de 25 años de duración.

Bartlett señaló también que las empresas privadas “elegantes y finas” no pagan por red eléctrica y roban 76,000 clientes de alta tensión a la CFE gracias a contratos de sociedades que fueron permitidas en la figura de autoabasto.

“Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72,656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley”, reveló el director general de la estatal eléctrica, “aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76,000 clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red”.

A su vez, Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía, aseguró que el monto total de subsidios que otorga el gobierno a grandes empresas ascienden a casi 50,000 millones de pesos, cantidad equivalente al consumo anual de electricidad del estado de Chihuahua.

Reyes Hernández denunció que grandes empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo dejaron de pagar alrededor de 1,100 millones de pesos por subsidios a la luz el año pasado.

