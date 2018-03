La compañía automotriz alemana, BMW mantendrá sus planes de abrir una planta en México para el año 2019 pese a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un impuesto a los autos que la compañia produzca en el país para ser enviados al mercado estadounidense, declaró este lunes un ejecutivo de la firma.

El grupo automotriz alemán BMW México afirmó que son inamovibles sus planes de invertir en una planta en San Luis Potosí.

En una entrevista con el diario alemán Bild, publicada ayer domingo, Trump declaró que BMW debería levantar su nueva planta en Estados Unidos porque eso sería "mucho mejor" para la compañía.

Sin embargo, la automotriz alemana mantendrá sus planes y abrirá la fábrica en San Luis Potosí en el 2019, dijo a medios el ejecutivo Peter Schwarzenbauer, miembro del directorio de administración de BMW, durante una conferencia en Múnich.

Nuestro proyecto de la planta de San Luis Potosí se desarrolla normalmente y mantenemos nuestro compromiso con el proyecto de la planta y con México , aseguró el director de Comunicación Corporativa de la empresa, Vladimir de Mello.

Recordó que luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los impuestos de importación de sus vehículos fabricados en México; el posicionamiento del grupo automotriz dejó en claro su compromiso con el país en donde prevé fabricar la Serie 3 a partir de 2019.

La nueva planta en México ensamblará la Serie 3 de BMW a partir del 2019, con producción destinada al mercado mundial y se sumaría a las instalaciones productivas ya existentes del modelo en Alemania y China.

Cabe recordar que en diciembre pasado, el director ejecutivo de BMW Group en México, Alexander Wehr, declaró que los planes de la empresa se basan en metas de largo plazo, por lo que no habrá ningún cambio en un entorno de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o algún otro ajuste.

