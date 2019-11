A seis meses de la entrada en vigor la reforma laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como avance un plan para terminar con el rezago de juicios de las juntas de conciliación en el país y las 66 juntas especiales:

10 estados que arrancarán con la creación de los Tribunales Laborales

27 consejos interinstitucionales en los estados

800 sindicatos con solicitud de legitimación de contrato

6 que ya fueron avalados

No obstante, la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde Luján, dijo que “necesitamos del apoyo de todos, conviene que las empresas conozcan bien lo que implica la reforma, así como sus retos. Me he dado cuenta que falta información y hay temores infundados en la reforma; pero nos conviene en todos los sentidos, en el hecho de tener un modelo transparente de libertades y democracia, por ello el tener estos espacios que iremos extendiendo para que estemos en el mismo canal y la información que fluya”.

Si bien, con el actual sistema de justicia laboral los juicios tardan más de 5 años; con el nuevo sistema se pretende que el tiempo sea de 6 meses; “de lo contrario se caería en demora proceso y para ello, se tendrá que aplicar toda la tecnología, y terminar con el problema de notificaciones que son las que retrasan en gran medida los procesos”, afirmó Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de Trabajo y Previsión Social.

Se cumplirán tiempos de implementación

Tras señalar que aquellos que no creen en la reforma laboral, y también dudan de que se cumpla en tiempo su implementación; Domínguez Marrufo dijo que “les tenemos noticias, estamos avanzando y se cumplen con las fechas, ya se estableció el Consejo de Coordinación y está cumpliendo sus metas. Tenemos tres años para implementar una reforma y es un reto descomunal; sin embargo, se están cumpliendo cada uno de los plazos.

En ese sentido, expuso que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tuvieron que realizar los proyectos sobre cómo van a concluir con el rezago histórico que tienen, para así dar paso a los nuevos tribunales laborales “aquellos que dicen que no saldrá exitosa la reforma, hay resultados. Todas las Juntas de Conciliación en el país y las 66 especiales y locales presentaron planes de trabajo para concluir con los asuntos, ya hay programas específicos de conciliación para un desahogo eficaz de todos los juicios”.

Lo anterior es importante, ya que el primero de octubre de 2020, cuando opere el primer Centro de Conciliación y Registro Laboral, se cerrará la oficialía de partes y no se recibirán más juicios, estos ya deberán seguir con el procedimiento que dicta la reforma laboral.

Asimismo, los funcionarios de la STPS destacaron que “quien no legitime su contrato colectivo de trabajo, simplemente quedará sin efecto y se quedarán las prestaciones establecidas hasta que llegue un sindicato y pida la firma de ese u otro contrato”.

