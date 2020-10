El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes aumentos en las cuotas que se cobran por el uso del espectro radioeléctrico, que son parte de la Ley Federal de Derechos para el 2021.

Esta ley, parte del Paquete Económico 2021, fue aprobada en lo general el lunes por la noche, y en lo particular el martes con 287 votos a favor, 136 en contra y seis abstenciones. No se aprobó ninguna de las reservas que fueron presentadas por los legisladores. De esta manera, se turnó al Senado de la República para su análisis y discusión.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación 2021, se espera que el gobierno obtenga 42,267 millones de pesos a través del cobro de derechos.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran las realizadas al artículo 244-G, el cual se refiere a las cuotas que se cobran por el uso del espectro radioeléctrico. Si bien el incremento de las cuotas se aprobó, éste será menor a lo que propuso el Ejecutivo Federal en septiembre.

“Mágicamente, se nos dice que la Secretaría de Hacienda y no las y los diputados de la comisión dictaminadora, decidió aceptar que el incremento por el uso del espectro radioeléctrico fuera únicamente de 6.57%, incremento que de todas formas impactará en la economía de las y los mexicanos, especialmente de aquellos que viven en una situación de mayor vulnerabilidad. No podemos ni debemos dejar de observar que en nuestros días el uso de un dispositivo móvil ya no es un lujo, sino una necesidad”, criticó la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Isabel Margarita Guerra, diputada del PAN, refirió que el incremento de las cuotas generará una menor participación en futuras licitaciones, lo que llevará a las operadoras a irse a otros países con mejores condiciones.

En días pasados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue una de las instituciones que advirtió sobre el impacto de esta propuesta, al referir que “inhibiría la entrada de nuevos competidores al tener que pagar altos montos por los derechos anuales, independientemente del pago de la contraprestación que se obtenga del proceso de licitación correspondiente, y reforzaría la asimetría que existe en el mercado”.

Entre otras modificaciones que se aprobaron por el pleno de San Lázaro está la de incrementar el costo de los pasaportes de emergencia en 30% ya que este incremento “refleja el costo real de la prestación del servicio al otorgarse en un tiempo mucho menor.

