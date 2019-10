Actualmente, las organizaciones sindicales están obligadas a rendir cuentas a sus agremiados sobre el manejo de sus ingresos —cuotas sindicales—, no así a las autoridades laborales a quienes sólo entregan información respecto a la integración de su directiva, expuso Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial.

Luego de que se conociera que la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve como un foco de atención los donativos que reciben los sindicatos, ya que pueden ser considerados como una actividad vulnerable al lavado de dinero, Roel comentó que “el tema de transparencia y rendición de cuentas es de los sindicatos hacia sus agremiados, que es eso lo que regula la Ley Federal del Trabajo, desde el 2012. Ahora con las nuevas fórmulas en la reforma laboral permite una mayor participación de los trabajadores porque crecieron sus derechos”.

Comentó que la STPS no tiene la información respecto al dinero que llega a los sindicatos, “porque las organizaciones sindicales sólo informan a nivel federal sobre registro de los organismos y las mesas directivas; ningún organismo como tal está obligado a dar cuentas, por ejemplo, Coparmex (como sindicato) rinde informes a sus integrantes, no así a la Secretaría de Trabajo”. No obstante, destacó que el proceso de transparencia es fundamental en las organizaciones sindicales y mientras cada una camine en ese sentido los trabajadores tendrán mayor certeza del manejo de la participación económica que realizan.

Javier Villarreal, dirigente de la CTM en Sonora, comentó que “es muy claro que los recursos que manejan los sindicatos provienen de las cuotas de los trabajadores y se rinden informes a ellos, en asambleas, incluso pasan por comisiones dictaminadoras previamente, pero si hay intención de que la UIF busque revisar la procedencia de los recursos de los sindicatos, lo único que pediríamos es que no se haga un uso tendencioso”.

