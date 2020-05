Empresas del ramo automotriz, aeroespacial y mineras ya están operando con los protocolos de seguridad sanitaria palomeados por el IMSS en estados como Baja California, Coahuila, Ciudad Juárez Chihuahua y Aguascalientes, anunció Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Precisó, las que ya abrieron son empresas proveedores de las armadoras nivel 1 y 2 (T1 y T2), aunque reconoció que a las micro y pequeñas empresas les está costando más tiempo y les resulta más complejo el llenado de los trámites.

“Parecieran excesivos (los trámites)… es un cuestionario de más de 70 preguntas, sobre todo para las micro y pequeñas empresas; es nuevamente un gasto, entendemos que hay que tomar todas las medidas y así será. Pero suena a que se tiene que invertir por parte de las Mipymes, que de por sí vienen de un periodo donde no hubo ventas y esto significa erogar nuevamente dinero”, expresó Castellanos.

No obstante, el industrial dijo que aun con protocolo de esencial, las empresas no tendrán las condiciones laborales normales hasta en tanto no exista la vacuna contra el Covid-19 y se opera en condiciones extremas de seguridad sanitaria.

En entrevista, el presidente de la Canacintra informó que el próximo 26 de mayo se reunirán virtualmente con la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, para dar seguimiento a la reapertura del resto de las industrias, en donde se tiene contemplado aplicar los mismos protocolos.