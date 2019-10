No hubo sorpresa. La revocación de la última suspensión definitiva que frenaba el inicio de los trabajos de construcción del aeropuerto de Santa Lucía era predecible porque en las últimas semanas se perdieron las condiciones de parcialidad en el Décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, aseguró el director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gerardo Carrasco, quien adelantó que legalmente aún hay elementos para mantenerse en la “batalla”.

“Vamos a seguir. Por estrategia no estamos revelando en este momento el paso que vamos a dar. Considero que la ceremonia de este jueves será simbólica, porque si bien ya no hay una restricción judicial, sigue existiendo un sinnúmero de restricciones legales”, comentó.

En entrevista, también desatacó la “curiosa” sesión que tuvo ayer el tribunal, porque históricamente lo hacía los jueves, y la suspensión de un magistrado que se había mostrado firme en mantener las suspensiones definitivas.

Además, el abogado reiteró que a pesar de haber solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso de las revocaciones, a la fecha no han obtenido la firma de su presidente para iniciar el trámite.

La tarde de ayer, el colectivo emitió un nuevo comunicado manifestando su inconformidad por la forma en la que han procedido las autoridades y advirtieron de eventuales anomalías que no deben permitirse.

En caso de “iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para construir un aeropuerto internacional, se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas”, explicaron.

Otro argumento a favor que destaca No más derroches es la respuesta que dio, el pasado 25 de septiembre, el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, a la solicitud de conocer documentos técnico relacionados con el aeropuerto (proyecto ejecutivo, plan maestro). “Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dirección, no se encontró información referente a lo solicitado”, refirió la dependencia.

Sin embargo, está previsto que hoy inicie la construcción del aeropuerto en el Estado de México.

[email protected]