La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró serias deficiencias en seis empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre las que se encuentran la falta de rentabilidad y modernización.

Como parte de las nueve auditorías de desempeño que se realizaron en la Cuenta Pública 2017 a las empresas de Generación I, II, III, IV, V y V, asociadas a la CFE, se observó que algunas de ellas "no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de generar valor económico".

Otras registraron una rentabilidad inferior a su costo promedio ponderado de capital e incluso todas ellas, con excepción de la empresa de Generación V, "siguieron arrastrando algunos de los problemas que existían antes de la reforma energética".

La ASF halló que las estrategias de optimización de las empresas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía al menor costo, no contaron ni cumplieron con programas de construcción, modernización y retiro, y no cumplieron las metas de disponibilidad de centrales.

En su segunda entrega de Informes Individuales 2019, la Auditoría Superior de la Federación detalló que estas nueve supervisiones de desempeño tuvieron como vertientes de análisis la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo, el desempeño financiero y el operativo.

Con base en estos resultados, la Secretaría de Energía (Sener) emitió el "Acuerdo por el que se modifican los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad".

Entre otras medidas, este acuerdo indica que el portafolio de centrales eléctricas y de contratos para cada una de las seis empresas de generación y sus unidades de negocio, en adelante será seleccionado por la Secretaría de Energía y ya no por la propia Comisión Federal de Electricidad.

"Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación realizará 10 revisiones de desempeño corporativo a la CFE y a sus nueve empresas productivas subsidiarias", que serán entregadas en su momento a la Cámara de Diputados.