Audi México anunció este miércoles que detendrá la totalidad de su producción el próximo 9 de marzo, para que sus trabajadoras que elijan sumarse al paro de mujeres, convocado para esa fecha, puedan hacerlo.

Con el nombre #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres, las mujeres mexicanas han convocado a un paro nacional el lunes 9 de marzo, este movimiento convoca a las mexicanas de todos los sectores económicos y sociales y de todas las edades a no salir a la calle, a no asistir al trabajo, a no ir a la escuela y no realizar compras.

El movimiento busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y la economía, y a su vez exigir a las autoridades soluciones ante el aumento de feminicidios, acoso y violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados en México.

En un comunicado, la empresa destacó que las "mujeres son pieza fundamental tanto en procesos administrativos, como para el correcto funcionamiento de toda la planta que abastece del Audi Q5 al mercado internacional. Su rol es vital para permitirle a la firma mantenerse alineada con los altos estándares de calidad establecidos por Grupo Audi".

Audi México aseguró que ha trabajado continuamente en el fomento y fortalecimiento de una cultura de igualdad de condiciones para las mujeres dentro de la corporación en todos los aspectos. Y destacó que de acuerdo a sus "principios y consientes de los acontecimientos recientes" en el país, la empresa valora los esfuerzos de las mujeres mexicanas por buscar tener una "vida pacífica y libre de violencia".

Audi México se suma a las diversas instituciones públicas y privadas, entre secretarías de Estado, gobiernos estatales, gobiernos locales y empresas, han manifestado su apoya para permitir que sus colaboradoras participen en el paro del 9 de marzo, sin que ello tenga consecuencias laborales negativas.