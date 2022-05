El incremento de los reportes aéreos relacionados con la activación de alertas provenientes del Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo (EGPWS) a las llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está relacionado, en su mayoría, con una serie de confusiones por un uso equívoco de la fraseología aplicable entre pilotos y controladores, a la hora de efectuar los procedimientos verticales y horizontales de las llegadas (STAR) y salidas (SID).

Lo anterior se dio a partir del rediseño del espacio aéreo de la Zona Metropolitana del Valle de México y con ello, la entrada en operación de estos procedimientos (STAR y SID) con RNAV, lo que implica que los fijos de aproximación que antes se basaban en Vores, ahora se gestionan con GPS, incluyen un procedimiento que los controladores de la zona terminal del AICM describen de una forma que ha causado equívocos entre las tripulaciones.

Los procedimientos que fueron publicados en una circular emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Seneam, y se muestran en la carta Jeppessen correspondiente, son expresados por los controladores de tránsito aéreo del área terminal con una frase usual en los procedimientos aceptados por la FAA (Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos) pero no en la terminología de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) que utilizan muchos pilotos extranjeros.

Tal frase se expresa como “descienda vía (aquí se explicita el procedimiento)… excepto mantenga (determinada altitud)”. Ello ha causado confusión específicamente por las palabras “excepto mantenga” (determinada altitud) común en la fraseología FAA pero que para quienes utilizan la de OACI no es usual.

Éste ha sido un especial problema en lo que fue la introducción del rediseño aéreo de la Zona Metropolitana en vías de hace compatibles los procedimientos de aproximación de los aeropuertos de la Ciudad de México (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA), pero dista de ser el único. El 3 de mayo de 2022, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional advirtió a Víctor Hernández, hoy ex director de Seneam, sobre su preocupación acerca de al menos 17 reportes de eventos GPWS (proximidad con el terreno) tanto en aproximaciones a las pistas 05 como a las pistas 23 del aeropuerto capitalino.

Según Seneam, entre las posibles causas que han generado este tipo de eventos está la posibilidad de que el personal de Control de Tránsito Aéreo no preste atención a lo que las tripulaciones hacen con las instrucciones que se les dan, (en términos de una medida de mitigación), no detectando si hay o no algún error en la recepción de las autorizaciones emitidas.

Ángel Domínguez Catzín, presidente electo del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), explicó que la confusión radica en que la implementación por navegación usada para rediseñar el espacio aéreo se hizo de cero a 100, y la nueva fraseología de la OACI es diferente a la de la FAA, que se usaba previamente. “Tuvimos que cambiar a la nueva fraseología, que no es completamente diferente, pero tiene sus particularidades que se deben de atender”.