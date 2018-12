Existen diversos motivos por los que un colaborador decide terminar su relación laboral con la organización, para tomar una decisión acertada, especialistas de recursos humanos hacen algunas recomendaciones como como el hecho de que la persona evalúe su situación personal y profesional para determinar si se trata del momento indicado para cambiar de empleo.

“La desvinculación de personal es parte del ciclo de vida del empleado, los encargados de Recursos Humanos deben gestionar esta etapa de manera adecuada para que su salida no afecte las actividades del equipo”, refiere Daniel Gutiérrez Larrota, director de Consultoría de Grupo Human.

Los factores que intervienen en la decisión de un colaborador pueden ser personales o estar relacionados con el centro de trabajo, antes de tomar una decisión es importante identificar las causas de esta situación, entre los principales motivos se encuentran:

Falta de motivación: Cuando la persona pierde el interés por las actividades que realiza disminuye su desempeño, ya que la falta de motivación puede ocasionar frustración; esta situación no solo afecta el rendimiento individual, sino que impacta la productividad del equipo

La remuneración no es adecuada: La decisión de renunciar puede estar relacionada con el sueldo que percibe la persona, cuando la retribución no cumple sus expectativas o no aumenta en función a su productividad o responsabilidades el colaborador puede concluir su relación con la compañía.

Mala relación con sus superiores. La falta de reconocimiento y una deficiente comunicación son factores que impactan negativamente la relación de la persona con su jefe, lo cual puede ser motivo para renunciar.

Un ambiente de trabajo negativo: Cuando no existe una relación de confianza que fomente el trabajo colaborativo, la persona disminuye su desempeño, ya que no se siente parte del equipo.

Una vez que ha analizado su situación y tomado la decisión de dejar la compañía, es importante que el colaborador comunique a sus superiores la situación, de esta manera podrán anticiparse a la desvinculación, lo que garantizará la estabilidad del equipo y permitirá continuar con las actividades del área.

Por otra parte, comentó Gutiérrez Larrota, cuando un colaborador decide terminar su relación laboral es importante que los encargados de recursos humanos realicen entrevistas de salida para conocer los motivos que llevaron a la persona a tomar esta decisión; con la información proporcionada es posible desarrollar estrategias que mejoren la calidad de vida de los colaboradores que continúan en la compañía.

Para concluir, cambiar de empleo representa una oportunidad para crecer personal y profesionalmente, al encontrar ofertas que brindan la posibilidad de seguir aprendiendo, asumir retos y desempeñar nuevas actividades.