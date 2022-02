El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken en la que informa sobre los avances en las investigaciones de los crímenes cometidos contra periodistas, al mismo tiempo de sugerir que las armas que ultimaron a los comunicadores son estadounidenses.

“Como usted sabe, México y EU cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”, se lee en la misiva.

De igual manera, el canciller mexicano reconoció el aumento de la violencia contra los representantes de los medios de comunicación, situación ha generado dolor y daño pues atenta contra los valores democráticos que ha impulsado el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, “afortunadamente, ya hay avances en estos casos, incluyendo la detención y vinculación a proceso de seis personas, presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios ocurridos en este año”.

Acusan de injerencia

Ayer, el presidente López Obrador afirmó que Antony Blinken está mal informado y actúa de manera injerencista.

“A mí me gustaría que, ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe el por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?, que me responda eso”, dijo en referencia a MCCI.

La víspera y tras el asesinato de cinco periodistas durante los dos primeros meses de 2022 y las amenazas que enfrentan los comunicadores mexicanos, el secretario de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación al respecto.

“Y si el jefe del departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado. Y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”, expresó el mandatario mexicano.

