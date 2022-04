La industria automotriz no opera con prácticas de “sobornos” sino con argumentos y posiciones que demuestran que la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno federal es “dañina” para la atracción de nuevas inversiones y atenta contra la certeza en los planes futuros del sector.

Luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acusara que la reforma energética del 2013 fue aprobada mediante “sobornos” y que empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos hacen cabildeo con el poder judicial y legislativo para ir en contra de su propuesta de modificaciones constitucionales en materia de electricidad, el pleno de la industria automotriz reiteró que la propuesta “no cumple para poder asegurar la capacidad y abasto de energía limpia, sustentable y renovable”.

Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) sostuvo que “la industria no soborna a no sé a quién… Pero, por políticas corporativas cuando menos, que recuerde, la industria automotriz no es una industria que opere con ese tipo de prácticas”.

La industria automotriz ha reiterado no estar de acuerdo con la iniciativa de reforma eléctrica. “Nos preocupa por el impacto que podría tener en la industria automotriz y en los compromisos que a nivel global las propias corporaciones de las empresas establecidas en México han asumido en la transición hacía la electromovilidad”, expresó el dirigente.

Al respecto Alberto Bustamante, director de la INA, confió en que la iniciativa de reforma del presidente AMLO sufra modificaciones en las discusiones que realiza el legislativo, ya que “como fue presentada es dañina para el sector automotor”.

