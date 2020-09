El préstamo por 370 millones de dólares que otorgará el gobierno colombiano a Avianca saldrá del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), y representa casi 20% del total que necesita la aerolínea (2,000 millones de dólares). El Ministerio de Hacienda detalló las condiciones para la empresa: debe continuar con el centro de operaciones de Colombia, deberá pagar un interés sobre el préstamo más alto bajo el cual se endeuda la nación y el dinero únicamente debe ser usado para el funcionamiento de la aerolínea y no debe ser para pagar deudas anteriores.

Aunque el Ministerio explicó que el préstamo dado a Avianca, que vence en noviembre de 2021, se concedió al considerar “los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios provistos por Avianca en términos de actividad económica, la capacidad de transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos”, fueron varias las críticas que surgieron.

La controversia se centró en tres puntos: el primero, si el dinero debe o no salir del Fome, creado puntualmente para atender la crisis del Covid-19; el segundo, en si la cantidad realmente corresponde a las necesidades que se generaron en la empresa; y el tercero, en si otras aerolíneas pueden solicitar el mismo auxilio financiero.

La Mesa Directiva del Senado citó a control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que justifique la decisión.

“El Fome tiene que ayudar a las empresas afectadas por la pandemia, Avianca venía con serios problemas financieros y la pandemia la terminó de matar, pero me parece que los recursos son exagerados y creo que están resolviendo un problema que no tiene que ver con la pandemia. Creo que el Gobierno se equivocó, que el valor no era ese y seguramente hay intereses políticos”, dijo Andrés Moreno, analista en el mercado bursátil.

Mediante una extensa carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, el Procurador General, Fernando Carrillo, pidió que se le explicara a los colombianos el préstamo hecho a la aerolínea Avianca para salir de su crisis financiera. En resumen, lo que pidió el jefe del Ministerio Público es que se explique la magnitud del dinero prestado.

El Procurador advirtió que era lamentable que el Gobierno no diera detalles sobre su decisión de participar en el rescate financiero de Avianca.

Por otro lado, durante la negociación de ayer 31 de agosto, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el precio de la acción de Avianca aumentó 23.08% y su precio llegó a 240 pesos. Si se observa el comportamiento de la acción desde el comienzo del año, el título de la aerolínea ha perdido 86.81% de su valor, pues a comienzo de año estaba en 1,820 pesos en promedio.