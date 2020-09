La cuarentena generada por la crisis sanitaria evidenció la escasa o nula digitalización de las tienditas —los micronegocios de la esquina del barrio—, pues, aunque el 70.1% de la población es usuaria de Internet, el 95.3% se conecta a través de celular, pero en entretenimiento, no en la comercialización sus productos, hábitos que sin duda comparten los dueños de las tienditas.

De ahí que la cuarentena tomara por sorpresa a cerca de 700,000 tienditas, las que se enfrentaron a un entorno poco amigable, que redujo sus ingresos de miles de familias que dependen de estos pequeños negocios.

Aprovechar la tecnología digital

“La pandemia afectó a todas las industrias, significó limitar el contacto físico y pues los pequeños negocios —como las tienditas—han dependido principalmente de él para poder seguir vendiendo sus productos. Sin embargo, los pequeños negocios pueden aprovechar la tecnología. Hace un par de años, 6 de cada 10 internautas decían que habían hecho una compra en línea; y, durante la pandemia, poco más de 8 de cada 10 ya estaban haciendo compras en línea. Fue un salto en apenas unos meses equivalentes a tres años en cuanto al crecimiento del comercio electrónico”, explicó Gabriel Richaud, Director General de IAB México.

La tecnología aporta seguridad

Muchas tienditas han dado ya el salto a la digitalización, a través de aplicaciones como Wabi To You, que, de forma gratuita, permite ofrecer y hacer llegar todos sus productos, sin que los clientes tengan que salir de casa. Además, genera mayor seguridad dentro de las tienditas, ya que reduce el uso de efectivo.

La Industria Mexicana de Coca-Cola y diversas empresas aliadas han facilitado este proceso de oferta de productos por medios digitales, apoyando iniciativas que ayudan a los pequeños negocios a ingresar de lleno al mundo digital, sin inversiones adicionales, ni pago de comisiones.

Al respecto, Adrián, dueño de una tiendita comentó que cuando sucedió lo de la pandemia, nosotros ya manejábamos un servicio a domicilio. Te comparas con empresas grandes y a lo mejor no tienes la misma capacidad, pero tratas de tener lo que el cliente pueda necesitar. De hecho, contamos con Wabi To You que nos ha ayudado a incrementar las ventas, llegamos a más casas que antes. Incorporar la tecnología ayuda a tener un beneficio extra; es muy fácil interactuar.

Servicio a domicilio digital

Además de apoyar a las tienditas con plataformas de comercio electrónico como Wabi To You en alianza con las empresas Sigma Alimentos y Kellogg's, la Industria Mexicana de Coca-Cola impulsa soluciones digitales para fomentar el servicio a domicilio, los pagos electrónicos o terminales punto de venta para que las tienditas puedan ofrecer a sus consumidores diferentes soluciones, así como una mejor administración de sus negocios.

Las tienditas de la esquina y otros pequeños negocios han pasado por una etapa difícil que puso en riesgo sus negocios. Sin embargo, han encontrado nuevas oportunidades en el comercio electrónico, para crecer, reinventarse y ser más competitivos.

“La evolución de nuestros negocios en un entorno digital tiene que ver con educación, capacitación y mejora continua”, sostuvo Gabriel Richaud, Director General de IAB México.

Al apoyarlos con capacitación, e impulsar el uso de las herramientas digitales, generamos cambios positivos para que muchas familias puedan seguir desarrollando sus negocios. Es hora de que nos unamos y apoyemos a las tienditas. #HagamosEstoJuntos.