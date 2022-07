El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que continúan las negociaciones con el gobierno de Ecuador para un posible acuerdo comercial entre ambos países, aunque la apertura al comercio del camarón y el plátano, que demanda el país sudamericano, frenar el avance en las negociaciones.

“Se está suscribiendo un convenio, un tratado comercial con Ecuador. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo en lo que corresponde a camarón y a plátano. Todavía no hay acuerdo, llevamos muy buena relación con el presidente Lazo, él ha solicitado que se abra el mercado en estos dos productos, sin embargo, nosotros estamos atendiendo lo que plantean en Sinaloa y en Chiapas y Tabasco relacionado con el camarón y el plátano. Esta pendiente ese acuerdo, no hay un compromiso, lo esta viendo la Secretaría de Economía, estamos nosotros proponiendo llegar a acuerdos en otros productos, pero en estos estamos cuidando a los pescadores y a los productores”, refirió.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario elogió al presidente ecuatoriano Guillermo Laso, pues dijo que ha enfrentado protestas y ataques en las cárceles.

El 23 de agosto del año pasado, el presidente Guillermo Lasso Mendoza realizó una visita oficial a nuestro país para promover el acuerdo comercial entre ambos países.

“Tenemos que cuidar a los sectores productivos del país, no se puede apostar a una apertura indiscriminada y sin límites como era antes, tenemos que proteger ciertos sectores que son fundamentales estratégicos como lo hacen todos los países en el mundo”, dijo López Obrador.