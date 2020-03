En febrero, las ventas a unidades iguales de Walmart de México reportaron un crecimiento de 8.3%, una aceleración de 5.6 puntos porcentuales comparado con el crecimiento de enero.

“El ritmo de crecimiento de las ventas de la minorista se triplicó secuencialmente en el mes de febrero, superando todas las expectativas”, mencionaron analistas de Banorte en un reporte.

Para un segundo mes del año, el dato de la minorista fue el mejor desde el 2018 cuando reportó un crecimiento de 8.9 por ciento. El nivel reportado fue incluso mayor al estimado por el consenso de analistas quienes esperaban un aumento de 5.1 por ciento.

Fueron tres factores los que catalizaron las ventas de la compañía. Por un lado, el periodo se caracterizó por un efecto calendario positivo al contar con un sábado más de venta, con motivo del año bisiesto, los pagos quincenales se registraron puntual en viernes y las compras de pánico de productos de limpieza y desinfectantes por el Covid-19.

Además de los anteriores factores, las ventas de la última quincena de enero pudieron trasladarse a los datos del segundo mes del año, mencionó Verónica Uribe, analista en Grupo Financiero Monex. Refirió que el incremento presentado en febrero pudiera no ser sostenible para la compañía en los próximos meses. “Son tres efectos que no son recurrentes y creemos que, si bien el dato fue positivo y por encima del consenso, no es sostenible para los otros meses, por ser atípicos”, argumentó.

En el acumulado, las ventas totales realizadas de la cadena de tiendas de autoservicio realizadas en el territorio nacional reportaron un incremento de 6.9% a 86,252 millones de pesos, de acuerdo con el comunicado.

