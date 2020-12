Con miras a combatir la informalidad y generar un entorno competitivo para las empresas y los trabajadores, la American Chamber of Commerce de México (AmCham) recomendó a los legisladores y al gobierno federal cuidar no caer en sobrerregulación con la iniciativa de subcontratación, a fin de no generar mayor simulación y evasión.

Luego de que la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Subcontratación presentada por el Ejecutivo Federal se discutirá en parlamento abierto para incorporar las inquietudes del sector privado en febrero próximo, las 1,450 empresas de origen estadounidense que conforman a la AmCham recordaron que la subcontratación laboral es una figura legalmente avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que al aplicarse con apego a la ley, permite estos beneficios.

Detallaron que entre la sobrerregulación que se podría generar es que se obligue al contratista a entregar copia del contrato de prestación de servicios a los trabajadores para garantizar que reciben iguales condiciones de trabajo.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx