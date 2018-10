Los empresarios estadounidenses con negocios en México expresaron su preocupación por la afectación al Estado de Derecho y la falta de legalidad en que incurre el proceso de consulta ciudadana y la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) exigió al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador condiciones de certeza jurídica a la inversión y respeto a la legalidad y el Estado de Derecho.

El uso de mecanismos de consulta popular no regulados como fundamento para decisiones de Estado “vulnera la certeza jurídica de las inversiones, nacionales y extranjeras”.

A través de un comunicado, la comunidad binacional de negocios representada por la AmCham, aseguro que ven “con gran preocupación el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, con base en la llamada consulta ciudadana”.

"Los mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto el pasado 1 de julio, la elección fue el resultado de un ejercicio democrático y apegado a Derecho; por el contrario, la llamada consulta ciudadana no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y por lo tanto no refleja la voluntad de los mexicanos".

El empresariado expresó que polarizar a la sociedad mexicana en torno a una decisión que debe ser técnica y no política, no contribuye a generar las condiciones de unidad y de confianza que se requieren para afrontar los retos sociales y económicos que México tiene pendientes.

“Para que México crezca y pueda ofrecer a los ciudadanos verdaderas oportunidades de desarrollo, es fundamental garantizar la seguridad de las inversiones —nacionales y extranjeras— como detonadoras de empleo formal, desarrollo de talento y nuevas tecnologías”.

"Confiamos en que el nuevo gobierno asuma su mandato con la mayor responsabilidad, con una visión de Estado y de largo plazo, que promueva el desarrollo social y económico de México", agregó la AmCham.

abr