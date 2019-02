Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha presentado en cinco ocasiones solicitud de excusa en asuntos tratados en la comisión; en tres ocasiones el pleno calificó la solicitud de excusa como improcedente.

Los casos en los que el pleno rechazó la solicitud de la presidenta estuvieron relacionados con: un procedimiento por prácticas monopólicas absolutas en la comercialización de guantes de látex. Palacios solicitó la excusa porque uno de los emplazados en este expediente es padre de una persona con la que la madre de la comisionada mantiene una relación laboral de subordinación.

Este caso fue sancionado por unanimidad de votos del pleno; la comisionada votó a favor de sancionar a los agentes económicos emplazados en este caso.

Otra solicitud que fue rechazada por el pleno fue en la concentración entre GGI INV SPV y Rassini. La comisionada solicitó la excusa porque su cónyuge tenía una carta de intención para ser proveedor de uno de los notificantes de esta concentración. Esta operación fue autorizada por unanimidad de votos y la comisionada votó por autorizar la concentración.

En el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución de la Cofece que resolvió no autorizar la concentración Cinemex-Cinemark, solicitó excusarse porque su cónyuge mantiene una relación de amistad con el director del Consejo Directivo de Cinemark. La Concentración fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra, del Comisionado Benjamín Contreras Astiazarán. La comisionada votó por autorizar la concentración.

Las dos solicitudes de excusa aprobadas fueron: en la determinación de condiciones en los servicios de interconexión, derechos de paso y de arrastre del transporte ferroviario de carga. Alejandra Palacios solicitó la excusa porque un hermano fue nombrado consejero suplente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles, que es uno de los accionistas de la línea Coahuila-Durango, agente económico que presentó la solicitud para que se iniciará este procedimiento ante la Autoridad Investigadora de la Cofece. Este procedimiento se cerró debido a que no se encontraron elementos para determinar falta de competencia y en este caso la comisionada no conoció del expediente y, por tanto, no votó este asunto.

Al igual que en la concentración entre Bio Pappel y Scribe. Palacios solicitó excusarse porque su primo/hermano se desempeñaba como director general de Scribe, una de las empresas notificantes de esta operación.

Esta operación fue condicionada por unanimidad de votos y la comisionada tampoco conoció del expediente y, por tanto, no votó.

La Ley Federal de Competencia Económica prevé que los comisionados pudieran tener, en ciertas circunstancias, conflicto de interés. Para resolverlo, establece la presentación de una excusa.

Las causas para presentar una excusa son: el parentesco en línea recta sin limitación de grado; el colateral por consanguinidad hasta el cuarto grada y el colateral; que tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto; que él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de algún agente económico involucrado en el procedimiento en cuestión; que haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de los interesados; que haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el pleno resuelva el asunto.

Cuando se da alguna de las situaciones mencionadas corresponde al resto de los comisionados, en sesión de pleno, deliberar sobre la excusa y determinar si se verifica alguna de las causales descritas.

A la fecha, de acuerdo con Palacios, todos los comisionados han presentado excusas a asuntos tratados en la comisión.

Recientemente, Alejandra Palacios comentó: “Todos los comisionados hemos solicitado al pleno no participar en algún asunto por posibles conflictos de interés; sería imposible pensar que un familiar mío de primer, segundo o cuarto grado no trabajara en algunos de los sectores que analiza la comisión.

“Todos tenemos que trabajar, todos mis familiares están en la actividad económica y ha sucedido que ciertos familiares míos trabajan en mercados o en empresas cercanas a las que nosotras debemos tomar la decisión”, destacó.

Legisladores de Morena han acusado a la presidenta de la Cofece de que su actuación al frente de Cofece ha sido parcial; se le cuestionó la publicación de un artículo en el que criticó que, bajo adjudicación directa, Banco Azteca sea quien distribuya el dinero de los apoyos sociales a jóvenes y adultos mayores. Este asunto le valió una demanda que analiza el Órgano Interno de Control de la Comisión.

