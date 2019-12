Los demócratas ratificaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) considerando su efecto positivo para la economía estadounidense, sin importar el beneficio colateral para la campaña presidencial del presidente Donald Trump, afirmó la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes.

En sus calificaciones, Donald Trump pasó de afirmar que el “TLCAN es el peor acuerdo comercial que Estados Unidos ha signado” (noviembre de 2016), a que el “T-MEC será el más moderno, actualizado y balanceado acuerdo comercial en la historia de nuestro país” (octubre de 2018).

“Tomaremos el crédito por ello (la ratificación), porque lo que (Trump) propuso no llenó la factura de lo que acaba de describir (un mejor tratado). Algunos de ustedes que se preocuparon por la sustancia en el pasado han preguntado si aprobaríamos eso, porque sería tener lo que llamamos beneficio colateral para el Presidente. No me importa eso”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa, tras la aprobación del T-MEC en la Cámara de Representantes este jueves 19 de diciembre.

“Así que esto no se trata de él. Se trata de trabajadores estadounidenses, se trata de ser buenos vecinos en nuestro hemisferio”, dijo.

Como parte de los cambios introducidos al final por los demócratas en el T-MEC, un país no podrá bloquear la formación de un panel de solución de controversias y se eliminó la protección a los datos de patentes de biomedicinas, que se había propuesto por 10 años.

También se convino establecer paneles laborales expeditos para ciertas cuestiones laborales y que sólo después de tres casos, la pena podía resultar en un bloqueo comercial a la instalación infractora.

“La discusión, que llevó algo de tiempo convencer a la Administración y a los demás países, fue que no íbamos a avanzar hasta que tuviéramos la aplicación más estricta posible del acuerdo comercial”, dijo Pelosi.

También expresó estar contenta porque el presidente de la AFL CIO, Richard Trumka, reconoció que las reglas comerciales en Estados Unidos “ahora serán justas".

