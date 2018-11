La directora de Asuntos Públicos de Airbnb México, Rocío Paniagua, aseguró que la seguridad de la comunidad que utiliza esta plataforma y el pago a sus socios (anfitriones) es fundamental para esta empresa que tan solo en México tiene más de 120,000 alojamientos.

“El hecho de que nosotros no seamos los que proveemos el servicio de hospedaje, no significa que no tengamos una relación, que es muy sana y de mucha colaboración, con nuestra comunidad”, puntualizó Paniagua.

Destacó que están dispuestos a colaborar con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para mejorar la experiencia de sus usuarios, luego de que el organismo diera a conocer que inició una investigación por presuntas irregularidades en las comisiones, así como en los Términos de Servicio.

“Tenemos toda la disposición de trabajar con Profeco, como lo hemos hecho con autoridades de todo el país en temas de impuesto, promoción de destinos y turismo sostenible, porque nos interesa que nuestra comunidad en México siga creciendo y siga floreciendo para que todos los días el servicio sea mejor”, agregó.

Para Airbnb, subrayó Paniagua, un tema central es la seguridad de sus usuarios, tanto los viajeros como los anfitriones, por lo que no solo cuentan con seguros para los anfitriones, sino también con una garantía para ellos que cubre hasta un millón de dólares en daños a sus propiedades en caso de que algo se llegara a presentar.

Añadió que cuentan con servicio al cliente al que pueden contactar anfitriones y viajeros, desde el chat o su correo electrónico los siete días de la semana y las 24 horas al día.

En cuanto al tema de pagos, refirió que Airbnb, es “muy transparente”, ya que los usuarios saben cuánto van a pagar por noche, limpieza, así como los descuentos a los que pueda ser acreedor.

En tanto que los anfitriones tienen mucho control de todo lo que ellos deciden poner en la plataforma, que va desde el precio, días disponibles y el espacio, señaló la directora de Asuntos Públicos de la plataforma que ha hospedado a 3.5 millones de viajeros en México.

“Ellos ponen el precio, pero desde el principio nosotros le decimos qué comisiones se les están cobrando, no dudo que hay cosas que podamos hacer mejor trabajando de la mano con Profeco, pero definitivamente en seguridad y transparencia es algo en lo que ya estamos bastantemente avanzados”, señaló.

Rocío Paniagua sostuvo también que 97% de los precios de los anuncios se los llevan los anfitriones y que cuando cobran una comisión o una tarifa son transparentes, porque “no hay sorpresas”.

“Nosotros estamos en contacto permanentes con las autoridades de todos los niveles, no solo con Profeco. Queremos trabajar de la mano de Profeco y queremos hacer todo lo que le de tranquilidad a nuestros usuarios y al público en general”, afirmó.

Para mayor información del servicio que ofrece la plataforma, los usuarios pueden consultar la página de internet https://www.airbnb.mx/trust, donde se señala que antes de ser confirmada, cada reservación en Airbnb es evaluada por posibles riesgos.