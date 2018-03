El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, aseguró que en los siguientes días entregarán los primeros ocho pares de slots (horarios de despegue y aterrizaje) que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó como parte de su alianza con Delta.

En breve entrevista en el marco del XV Foro Nacional de Turismo CDMX 2017, expuso que posteriormente entregarán seis más, para completar los 14 pares que dictaminó el Departamento del Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

NOTICIA: Aeroméxico-Delta, con posibilidad de no entregar slots

"Tenemos ya las autorizaciones para ejecutar la alianza. La razón por la que no los hemos entregado (los slots) es porque el DOT no nos ha dicho a quiénes (entregarlos)", mencionó.

Una vez que finalice la primera entrega de slots, conforme a la desincorporación estipulada por el DOT, es decir, 14 pares en 2017 para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y hasta 10 pares adicionales en 2018, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se reducen de seis a cuatro pares, dos serían para este año y dos adicionales para el próximo periodo.

NOTICIA: DOT aligera condiciones a Delta-Aeroméxico

Andrés Conesa reiteró que uno de los beneficios de la alianza Aeroméxico-Delta, es que en los primeros nueve a 12 meses pasará de 70 a 100 vuelos diarios entre las dos aerolíneas, "una cantidad muy importante que estaremos anunciando después del 1 de abril", dijo.

Sobre el incidente registrado este día en el aeropuerto capitalino, donde dos aeronaves registraron un roce de alerones entre ambas sin que ningún pasajero o tripulación resultara lesionado, comentó que investigarán el caso.

NOTICIA: Entrega de slots de Aeroméxico afectaría mercado nacional: SCT

"Vamos a investigar, pero parece que fue un descuido, y a la hora que iba pasando el avión no se dio cuenta que no la libraba uno de nuestros aviones y rozó con otro. No tiene nada que ver con la saturación", explicó.

En su momento, la aerolínea informó que atendiendo a los protocolos de seguridad, esta mañana los vuelos AM170 y AM164 que cubrirían la ruta México-Tijuana y México-Bajío regresaron a posición de contacto para una revisión, luego del incidente.

abr