El avance de la pandemia del Covid-19, que mantiene restricciones para la aviación en diversos países y la lenta reactivación en otros, ha ocasionado que las aerolíneas en México sumen ya una pérdida de 8,130 millones de dólares en sus ingresos, lo que significará una baja del 57% respecto al año pasado, aseguró el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, Peter Cerdá. En conferencia de prensa virtual, ofreció la tercera actualización del monto (la pasada fue en abril y era por 6,400 millones de dólares).

“La situación para el sector se complica cada día en la región. Las cifras se han incrementado porque ya hemos entrado al cuarto mes y aún varios mercados no abren operaciones y otros, como Colombia y Argentina, planean hacerlo hasta septiembre, a pesar de que ya existen los protocolos necesarios”. En el caso de México, la situación también se agrava porque no se reciben todas las ayudas solicitadas al gobierno federal, que incluyen incentivos fiscales y flexibilidad en el pago de servicios. Luego de más de 90 días de haber solicitado los apoyos, el representante de la IATA destacó que únicamente OMA, GAP y el AICM les han dado alivios, aunque no ofreció mayores detalles.

