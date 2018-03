Las aerolíneas afiliadas a la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) mantienen pláticas con representantes del gobierno federal con la finalidad de acreditar el aumento de la tarifa de uso aeroportuario (TUA) a pasajeros internacionales que utilicen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que este año se estableció en 44.07 dólares, 24.7% más que el año pasado.

Su director general, Rodrigo Pérez Alonso, dijo que este mes esperan tener una respuesta, que podría ser similar a la que se tomó en el 2014 (mediante un instrumento financiero) cuando también se registró un aumento arriba de la inflación. Ese año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó que los ingresos de la TUA se canalizaran a un fideicomiso administrado por Nafin, el cual sirve como garantía y única fuente de pago para los créditos que obtenga el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), para construir la nueva terminal.

“Por el momento estamos absorbiendo nosotros como aerolíneas esos incrementos”, refirió luego de su participación en el III Encuentro de Mujeres Líderes de la Aviación edición Latinoamérica y el Caribe. Desde su perspectiva, el incremento sí puede impactar en los flujos de pasajeros que son sensibles a los incrementos de precio, sobre todo porque es una cantidad que está fijada en dólares, a pesar de que las autoridades aeronáuticas han reiterado que dicho incremento no tendrá mayor impacto.

Sobre las afectaciones que ya podrían haber tenido las aerolíneas este año por el aumento de la TUA, dijo que aún no cuentan con dichos datos, porque no todos los boletos para vuelos internacionales se compraron este año. En relación con lo que ocurrió en el 2014, el directivo dijo que en esa ocasión se hizo un “ejercicio de buena fe con las autoridades”, donde se les dio una base de datos que decía: estos boletos se compraron antes de ese año (uno o dos meses). Ahí se establecían los montos a acreditar, porque no se podía cobrar la nueva TUA al pasajero que ya tenía boleto.

“Nosotros actuamos de buena fe y creo que las autoridades estamos ahora en toda la coordinación”, afirmó.

ACTIVISMO REGULATORIO

El representante de la Canaero consideró que el año electoral que vive México genera cierta incertidumbre en el sector y una muestra de ello es la posición que ha tomado uno de los candidatos a la Presidencia de la República, que plantea cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, sin considerar la afectación económica y competitiva que ello ocasionaría al país.

Mencionó la investigación que realizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre algunas aerolíneas que podrían haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas, lo que supondría arreglos para fijar o manipular tarifas y la oferta y demanda. Y dejó en claro que cada empresa deberá dar respuesta a ello y como cámara no pueden fijar una posición. “Mi comentario es que estamos en un año electoral, donde los políticos y reguladores quieren sobresalir. Eso pasa en China, EU, en todas partes. Es el activismo regulatorio”.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx