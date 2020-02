La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, advirtió que la subcontratación abusiva se ha convertido en un "cáncer" que ha crecido durante los últimos años, y acusó a la administración pasada de una inacción por complicidad y corrupción.

"Muchos se hicieron multimillonarios con estas figuras, pero lo cierto es que dejaron crecer la subcontratación abusiva. Por ejemplo, por parte de la STPS no había habido una sola inspección (...) entonces creció y creció", acusó.

Durante el parlamentario abierto sobre subcontratación laboral, outsourcing, celebrado en la Cámara de Diputados, la funcionaria federal dijo que en subcontratación hay que tener claro que es como el colesterol, que hay del bueno y del malo.

Llamó a los legisladores a enfocar las bacterias para analizar y erradicar de fondo la subcontratación abusiva, que funciona fuera de la ley y que se utiliza como un mecanismo para malbaratar la mano de obra.

Además de que incumple los principios básicos de los derechos laborales, subregistra en el Seguro Social, no se hace cargo de las obligaciones patronales y es una especie de defraudación.

"Y se mezcla con defraudación fiscal, incluso diría yo con lavado de dinero", enfatizó la funcionaria federal.

Acusó que se ha venido construyendo un andamiaje y toda una estructura compleja que ha dañado a los trabajadores del país.

Alcalde Luján llamó a delinear muy bien cuando se puede o no subcontratar y no haya tregua para quienes estén dentro de la ilegalidad, a fin de que no haya impunidad.

Celebró que se discuta ese tema con todas las voces para ponerse de acuerdo, pero en el entendido de que no se pueden solapar mecanismos que afecten de esa manera tan grotesca los derechos de los trabajadores.