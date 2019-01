Empresarios petroleros se comprometieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador a ejecutar los contratos que adquirieron en las rondas de licitación, a fin de aumentar la extracción y producción petrolera.

En Palacio Nacional, el presidente Obrador recibió a industriales petroleros, entre ellos Miguel A. Loya, presidente de la empresa Vitol Inc; Tomás Milmo Santos, de la petrolera Perseus; Mónica Bøe, del consorcio Equinor Statoil, así como Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y director de Shell México.

Por la mañana, en su conferencia matutina, el presidente Obrador insistió en pedir a los empresarios petroleros que ofrezcan resultados de los contratos adquiridos. “Quienes recibieron los contratos para la perforación de los pozos, no se han dedicado a producir, no es ningún reproche. Además, nuestra postura es no rescindir contratos, lo que queremos es convencerlos de que cumplan con los contratos”, dijo el primer mandatario.

A su salida del encuentro en Palacio Nacional, Alberto de la Fuente aseveró que “fue una reunión de trabajo muy positiva, y todos trabajando por México”.

Cuestionado acerca de si el presidente les pidió que aumenten la producción petrolera y la importación de combustibles, Alberto de la Fuente dijo que: “la petición es que sigamos todos trabajando por continuar trabajando en México”. “Hablamos a nombre de la industria y refrendamos con el señor presidente el compromiso con Pemex, y de seguir trabajando con el gobierno para aumentar la producción en el país. Vamos a continuar invirtiendo”, afirmó.

“El presidente siempre ha sido muy claro: en la medida que las empresas estemos cumpliendo con nuestros contratos, el Estado nos va a seguir apoyando y ayudando, para que llevemos a cabo nuestras inversiones en buenos términos”, aseveró.

En este encuentro con los industriales del petróleo, el presidente López Obrador estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Asesor de Empresarios que nombró en noviembre pasado.

Al encuentro asistieron Miguel Alemán Magnani, de Interjet; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Bernardo Gómez, de Grupo Televisa, Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles; Daniel Chávez de Grupo Vidanta. A su salida, Miguel Alemán Magnani dijo: “lo apoyamos (a López Obrador) en todo, está haciendo muy bien al país en muchas áreas”.

El empresario Olegario Vázquez Aldir dijo que “hay un respaldo absoluto al presidente; hay un respaldo no sólo al combate al huachicol, sino absoluto al presidente”.

Abrirán 24 horas: SAT

Aduanas agilizarán paso de gasolina importada

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a través de la Administración General de Aduanas, llevará a cabo diferentes acciones para regularizar la distribución de la gasolina.

Estas acciones se implementarán, en un inicio, en la zona norte y centro norte del país, precisó.

En este sentido la autoridad fiscal, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, indicó que a partir del 17 de enero, bajo el esquema de distribución con pipas se importará combustible durante las 24 horas para atender la demanda de Nuevo León, además de diversas regiones como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Colombia y Ciudad Camargo.

Asimismo, se ampliarán a 24 horas los horarios de operación de las aduanas que sean necesarias de la frontera norte, para agilizar los procesos. “(Con ello aumentará) el cruce de tracto camiones que importan combustible, con lo que se estima un aumento de 40% en comparación con el flujo actual”, señaló el SAT. Otra medida será la implementación de la figura de importación en tránsito, para que el proceso de revisión y salida de las mercancías se realice en las aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, en lugar de hacerlo en la frontera, con lo cual el fisco aseguró que se evitarán retrasos.

Por otro lado, se establecerá la figura de despacho en lugar distinto al autorizado, para llevar a cabo la importación en cualquier instalación del país que cuente con la capacidad de almacenamiento y redistribución. En las aduanas marítimas, añadió,se ampliarán a 24 horas los horarios de operación en coordinación con las administraciones portuarias para facilitar el arribo y despacho de los buques.

A su vez, se utilizará la figura de recintos fiscalizados para habilitar infraestructura de almacenamiento en el centro del país, en las aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.

“Con estas acciones, las aduanas del país participan activamente en la estrategia del gobierno de México en contra del comercio ilícito de combustibles y para abastecer adecuadamente a la ciudadanía”.

Esta medida se suma a la estrategia del gobierno para contrarrestar el desabasto de gasolina, producto de las medidas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de hidrocarburos. (Con información de Belén Saldívar)

