Abre ILAW discusión en sobre el trabajo, sindicalismo y nuevas legislaciones

Convocados por la International Law Assistance (Red de Asistencia Legal para Trabajadores) a la Conferencia Internacional, especialistas discuten los temas que marcarán la agenda en el futuro del trabajo, aspectos que se requiere legislar como: trabajo en plataformas digitales, el teletrabajo, la inteligencia artificial y otras cuestiones relacionadas con el trabajo y la tecnología.



El director de la Red ILAW, Jeff Vogt, durante la inauguración sostuvo que son muchos los desafíos que enfrentan los trabajadores, pues aún se pretende socavar los derechos de los trabajadores enfrentando formas y esquemas nuevos.



Más de 130 abogados laborales de 42 países se reunirán en Bruselas desde este 7 al 9 de octubre para la segunda conferencia mundial de la Red Internacional de Abogados que Ayudan a los Trabajadores ( ILAW ), donde los miembros establecen una agenda ambiciosa para la defensa, el litigio y la educación.



La clasificación errónea de trabajos es uno de los problemas fundamentales que enfrentan los conductores de entrega y otros trabajadores basados en aplicaciones, dijo Ruwan Subasinghe, miembro de la Junta de la Red ILAW.



“Cuando los trabajadores se clasifican como contratistas independientes, no tienen salario garantizado, compensación pagada por lesiones o enfermedades en el lugar de trabajo u otros derechos laborales fundamentales. La clasificación errónea no es nueva, pero en el caso de los trabajadores de plataformas, afecta de manera única a los trabajadores de color y los migrantes y tiene un gran impacto en los ingresos, la seguridad y la salud”, dijo.



Los abogados defensores de los derechos de los trabajadores están presionando por una legislación para reclasificar a los trabajadores de plataformas, argumentando que no son contratistas independientes porque su relación laboral crea una forma de dependencia, dijo Subasinghe.



Cabe destacar que también participan abogados mexicanos, pues se espera que en las próximas semanas el gobierno federal envíe una reforma en materia de plataformas digitales al Congreso.