Ante el incumplimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ofrecer Diésel de Ultra Bajo Azufre (Duba) en todo el territorio nacional y la obligación regulatoria que deben cumplir los empresarios para producir vehículos con la tecnología EuroVI/EPA10, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) propuso al gobierno federal ajustar la NOM-044 de la Semarnat para mantener vigente la tecnología actual hasta en tanto no haya un combustible más limpio.

Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dijo que la solución al incumplimiento de Pemex es modificar la norma para que la tecnología actualmente vigente, EuroV/EPA07 pueda convivir con la tecnología EuroVI/EPA10 hasta que se tenga diésel limpio en el 100% del país.

“Esto ayudará al transportista a darle certidumbre para la renovación de la flota, ayudar a la población a la reducción de emisiones contaminantes y no pondría en jaque a Pemex (que por ley debería ser sancionada por la CRE por no ofrecer DUBAw al 100 por ciento)”.

Desde el 1 de julio de 2019 pasado “estamos obligados a producir vehículos pesados con tecnología EuroV/EPA07, tecnología que puede funcionar con diésel regular. En 2021 ese no será el caso, ya que el motor con tecnología EuroVI/EPA10 se frena si se le suministra otro combustible que no sea DUBA”.

“Así como no podemos pedir disponibilidad de diésel UBA de un día para otro, no se le puede pedir a la industria cumplir con una norma para la cual no hay insumos.

Por ello, solicitamos que la norma no obligue a cumplir lo imposible”, acotó el presidente de la Industria de camiones pesados.

En el país, cerca del 20% de las estaciones de servicio, no cuenta con diésel ultra bajo azufre (UBA). Esto de acuerdo con los resultados obtenidos a través de un muestreo preliminar a 354 estaciones de servicio a lo largo de la República Mexicana y en análisis coordinado con la información oficial sobre la disponibilidad del diésel.