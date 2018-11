El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la iniciativa del senador Ricardo Monreal para prohibir algunas comisiones bancarias, y aseguró que no tira “línea a los legisladores”. Incluso, Obrador prometió que en los primeros tres años de su gobierno no habrá reformas fiscales ni se tocarán las reglas bancarias.

“Son tiempos nuevos de democracia, de libertad. Los legisladores tienen esa facultad (presentar iniciativas), son representantes del pueblo, de las entidades, pueden presentar proyectos de ley, nosotros garantizamos la libertad, se trata de un poder independiente, autónomo”, aseveró.

El presidente electo calificó como normal que causen nerviosismo algunas iniciativas que presentan todos los días en el Congreso. Sin embargo, dijo, “es parte de lo que significan la democracia y la libertad; si se tratara de una dictadura no pasarían estas cosas, porque cuando hay una dictadura los legisladores están sometidos, no pueden ejercer sus libertades, pero es una democracia lo que queremos que exista en nuestro país, y hay libertades”.

Obrador recordó que el 22 de octubre se reunió con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, a quien ofreció que los bancos nacionales y extranjeros tendrán certeza y confianza en México durante su gobierno que iniciará el 1 de diciembre.

“Definí esto precisamente: No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tenga que ver con lo económico, con lo fiscal, en los primeros tres años, porque vamos a acreditar que podemos lograr que haya crecimiento económico en el país con dos cosas básicamente, combatiendo la corrupción y con un gobierno austero”, indicó.

Dijo que su gobierno se acreditará durante los primeros tres años mediante el crecimiento económico a través del combate a la corrupción y un gobierno austero.

Al ser cuestionado en particular acerca de si apoya la iniciativa de Monreal, o bien, le hizo observaciones al senador; López Obrador afirmó que “cada quién es responsable de sus actos en un sistema político democrático, en un Estado democrático de derecho. Soy muy respetuoso, no doy línea a nadie, no hay consigna, es lo que se decide libremente”.

A pesar de las declaraciones de López Obrador, el sábado por la mañana, en su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal reviró: “Pese a los puntos de vista de políticos, y grupos económicos y financieros, sigo sosteniendo que son un abuso cercano a la usura las comisiones bancarias y los intereses que se cobran a usuarios en México”.

[email protected]