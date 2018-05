El nuevo aeropuerto volvió a robarse la atención de un foro turístico. Este lunes, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a resolver el problema de saturación que existe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), buscando lo que más convenga al país.

La misma promesa hizo en el 2012 el presidente Enrique Peña Nieto y dos años después anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). No obstante, el político aseguró que su propuesta de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía es más barata y más rápida de concretar: estaría lista a principios del 2020 y costaría entre 50,000 y 70,000 millones de pesos.

Sus palabras fueron escuchadas por empresarios del sector turístico, que en algún momento celebraron la participación de Miguel Torruco en su equipo, por ser “viejo conocido del sector”. Algunos presentes, en corto, manifestaban que escuchaban una actitud moderada y otros dudaban de ello.

Sin dejar claro si, de ser electo presidente, cancelará o no la construcción del nuevo aeropuerto (que desde su punto de vista estaría concluido hasta el 2024 y costará por lo menos 250,000 millones de pesos), Andrés Manuel dijo no estar cerrado “de ninguna manera” al diálogo con expertos y empresarios sobre el tema y ver las opciones que hay.

“Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio la construcción, dije: adelante, ¿por qué no lo hace con su dinero? (...) La verdad, ¿por qué no se concesiona? Yo no tendría ningún problema. Lo que no quiero es destinar la mitad de la inversión pública si necesitamos construir escuelas o hospitales”, comentó.

Por separado, el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard, insistió en que el NAIM debe seguir porque es un proyecto rentable y ayudará al país a mejorar su conectividad y competitividad.

Sobre una posible concesión, señaló que no podía hacer mayores comentarios porque desconoce en qué términos podría ocurrir, pero “queremos que la obra se termine. Creemos que es un tema técnico (...) Seremos un gran centro logístico de distribución de pasajeros con el nuevo aeropuerto”.

En su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo, el candidato presidencial refirió que están listos para dialogar sobre el tema y que Javier Jiménez Espriú, su eventual secretario de Comunicaciones y Transportes es quien tiene listo todo el proyecto.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx