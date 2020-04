El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en una teleconferencia que sostuvo el lunes con empresarios del denominado Grupo México o Ciudad de México, entre los que se encontraban Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, hubo colaboración y apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno federal para atender la pandemia y sus efectos económicos. “No me pidieron, me ofrecieron ayuda”, agregó.

El mandatario detalló que les expuso cuál es el plan que está llevando a cabo su gobierno, “estuvieron de acuerdo —esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas— y la conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa”.

Incluso, dijo, ofrecieron ayudar a sus proveedores de pequeñas empresas pagándoles lo más rápido posible o adelantando pagos. “Eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron —se los agradecí— y que están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida. Ése fue el ambiente de la conversación”, indicó.

López Obrador agregó que, aunque la prioridad es salir de la contingencia, se busca que al concluir, y de manera inmediata se produzca una derrama económica en el país para generar empleos y fortalecer el consumo.

“No es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica, estamos preparándonos para que, tan pronto salgamos de la contingencia, de inmediato se produzca una derrama económica en el país para dar empleos y fortalecer el consumo”.

“Ése es el plan que se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo, y lo más importante, su apoyo al gobierno”, insistió, además de detallar que seguirá reuniéndose con empresarios.

No obstante, insistió en que “hay quienes quisieran —pero los vamos a ir convenciendo poco a poco— que se aplicaran privilegios fiscales, de aumento de precios, de congelamiento de salario, de despido de trabajadores”, destacó.

Aunque expresó su respeto a los países que están aplicando medidas similares, reiteró que dichas medidas se fueron “al basurero de la historia, eso no sirvió: el coronavirus vino a precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo”.

