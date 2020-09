El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se alista el plan de infraestructura de la mano del sector privado, para que sea presentado antes del 15 de septiembre.

“Va el plan de infraestructura con el sector privado, ya se tiene un avance importante, es cosa de ponernos de acuerdo para que se presente aquí este plan”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Adelantó que serán en temas de energía y telecomunicaciones los proyectos que irán de la mano con la industria privada.

Este plan considera todas las obras que se alistan para el país.

Cabe señalar que fue en noviembre de 2019, cuando López Obrador presentó el Acuerdo Nacional de Infraestructura, una alianza entre los sectores público y privado que compromete unos 859,000 millones de pesos.

La medida incluyó cerca de 150 proyectos para áreas como transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo, pero había quedado pendiente un segundo bloque con la integración del sector energético.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que existe una mala interpretación de la información sobre el reporte de una caída en la producción petrolera de Pemex de julio, por lo que, dijo, pidió sea aclarada por la paraestatal.

“Es que hay una mala interpretación de la información (...) y ya le he pedido al director de Pemex que lo aclare, porque no está contemplada toda la producción petrolera en el dato según el cual se cayó la producción”.

El mandatario explicó que la producción se ha mantenido y que “al contrario, se detuvo la caída porque durante 14 años se venía cayendo la producción petrolera, ya el año pasado ya no sucedió esto, ya no se cayó la producción y este tampoco”, afirmó desde Palacio Nacional.

Sin embargo, según datos publicados el 1 de septiembre por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la producción nacional de petróleo tocó en julio su nivel más bajo en lo que va del gobierno de López Obrador.

El tabasqueño recordó que hubo una reducción en la producción debido a la situación sanitaria y a los recortes acordados ante la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo, además de sus socios que no son miembros), lo que ocasionó que se dejarán de vender 100 mil barriles; “si recuerdan se cayó el precio a menos de cero, no costaba el petróleo, afortunadamente fueron como 15 días nada más, en ese tiempo no vendimos petróleo, cerramos las válvulas, a eso se debió la caída”, argumentó.

El presidente también indicó que se busca aumentar las reservas para fines de su mandato, ya que tomó la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, y que toda la producción sea procesada en nuestro país, además de que no va a haber una sobreexplotación de crudo.

“No vamos a sobreexplotar el petróleo, se va a cuidar como nunca, es decir, vamos a procurar dejar más reservas que las que recibimos, pero eso ya lo vamos a explicar con más detalle hacia adelante”. Al tiempo que consideró que su gobierno busca ser autosuficiente en producción de gasolinas, de diésel, ya no comprar las gasolinas, diésel, procesar toda la materia prima y sólo lo que se necesita para el consumo interno.

“Por eso no vamos a extraer crudo, como se hacía antes, de más de tres millones de barriles por día, ya no, dos millones 400 barriles diarios para la autosuficiencia ”, explicó.

