En el marco del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un “desafío respetuoso” a la iniciativa privada para demostrar si el gobierno es mejor en su intención de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), o los empresarios que ganaron contratos de la reforma energética, pueden incrementar la producción petrolera.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que, por su parte, el gobierno hará su tarea de reforzar a Pemex con eficiencia, combatiendo a la corrupción, invirtiendo en exploración y perforación de pozos en donde hay petróleo, “no como los hicieron los gobiernos anteriores, que invertían en agua profundas en donde no está seguro de que haya petróleo, o los costos de extracción son muy elevados”.

Argumentó que si es necesario bajar aún más la carga fiscal de Pemex, se llevará a cabo, porque para su gobierno es prioridad el fortalecimiento de Pemex.

“A pesar de este propósito, de rescatar la industria petrolera nacional, vamos a respetar todos los contratos que se firmaron en el marco de la reforma energética; no vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras; más bien, lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho.

“Ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio, y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia; ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor? El que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación, o las privatizaciones. Nada de ideología, nada de política, juicio práctico, resultados. A ver, quién lo hace mejor. Nada de que, por decreto, como era antes, se aseguraba o se daba por hecho que era más eficiente el entregar los campos petroleros a particulares. Eso, hasta ahora, no se ha podido probar, pero no cerramos el ejercicio, la práctica, el emplazamiento, está abierto, vamos a competir y se va a respetar el Estado de derecho y se respetan los contratos. Hasta ahora no hay avances, muy poquito. Pueden decir que les falta tiempo”, espetó.

Los números de Pemex

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que en el año 2012 se perforaron más de 1,200 pozos, tanto de exploración como producción en Ku Maloob Zaap y Cantarell, pero en años posteriores fue bajando el número de pozos hasta decaer a 80 en el año 2017, mientras que en el 2018 hubo un ligero repunte a 162.

Indicó que las calificadoras internacionales dieron una nota triple B a Pemex en los años 2012 y 2013, debido al número de pozos exploratorios y por el nivel de inversión.

“En la medida en que fue cayendo la inversión y el número de pozos de desarrollo y de exploración hay un incremento a la calificación, la suben a triple B+ y así se mantiene la calificación, incluso hasta el 2017 y 2018; 2017 donde se llega a perforar el 6% de lo que se perforaba en el 2012, mantienen la calificación arriba triple B+.

“Y ahora, cuando esta administración, cuando López Obrador, presidente de México, anuncia incrementos en la inversión y estamos hablando de 200% pozos más con relación al año pasado y más de 500% con relación al 2017, ahora bajan la calificación a triple B-“, cuestionó.

Dijo que Pemex bajó su producción de 2.5 millones de barriles diarios, a 1.7 millones de barriles; “y también lo cierto es que la inversión privada no ha logrado mayores resultados”, sostuvo.

“Este año (2019) se proyecta desarrollar 20 campos nuevos; 16 de estos campos están en aguas someras, en el mar, corresponden al litoral de Tabasco y a la Sonda de Campeche y cuatro a tierra, tres en el estado de Tabasco, aquí se pueden observar Chocol, Valeriana, Cibix y uno en el estado de Veracruz, Ixachi, que es un pozo muy importante”, proyectó.

Para 2024 se producirán 2 millones 480 mil barriles en @Pemex Acciones #RescatemosPemex: • 13 nuevas plataformas de producción • 14 ductos submarinos de hasta 175 km. • 13 ductos en tierra de 88 km. • 72 pozos marinos y 44 terrestreshttps://t.co/AwYX5Xt2VU — Gobierno de México (@GobiernoMX) 18 de marzo de 2019

Destacó que en el caso del desarrollo de los 16 campos marinos, implica la construcción de 13 plataformas de producción, así como la instalación de 14 ductos submarinos de 175 kilómetros de longitud.

Mencionó que en el caso de los cuatro campos en tierra, implican la construcción de tres plataformas de perforación y la ampliación de 9 más, además de la instalación de 13 ductos con una longitud de 88 kilómetros en tierra y 175 kilómetros en el mar.

Aseguran que se logró frenar la caída en la producción

Octavio Romero aseguró que a partir del 8 de marzo y a la fecha, “la producción se ha mantenido en promedio en 1 millón 683,000; es decir, ha habido un ligero incremento y, de acuerdo con nuestros técnicos de Pemex, ya se detuvo la caída y ya se puede esperar que empiece un repunte a partir de este año”.

Afirmó que, de continuar este comportamiento, la reducción de la declinación sería importante, y a ello se le sumaría los nuevos descubrimientos que se van a ir incorporando a la producción.

“De manera que en el año 2024 estamos pensando una producción promedio de 2 millones 486,000 barriles y dejará en los últimos días del 2024 ya una producción de 2 millones 650,000 barriles”, aseguró.

30,000 mdp en ahorros en Pemex

El director de la empresa del Estado indicó que por ahorros administrativos de combate a la corrupción, como por el combate al huachicol, van 30,000 millones de pesos de ahorros en Pemex.

“Y el estimado, más o menos, al día de hoy de 13 mil millones por concepto del combate al robo de hidrocarburos, el gran total ya es cercano a los 30 mil millones de pesos”, indicó.

Sin deuda

Romero Oropeza refirió que anteriores gobiernos recurrían a la deuda para financiar a Pemex, y ejemplificó que del 2013 se contrató deuda por 2,100 millones de dólares y hasta por 5,800 millones en el 2081, pero “en el 2019, para este periodo, no se contrajo deuda; al contrario, se hizo una amortización del orden de 45,000 millones de pesos y hay un desendeudamiento con relación al año pasado”.

[email protected]