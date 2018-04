El sector empresarial del país demandó a la coalición Juntos Haremos Historia y a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que reafirmen su compromiso por la apertura comercial y la libertad de empresa, pues su propuesta de desarrollo estabilizador y autosuficiencia alimentaria habla de una “visión proteccionista y cerrada, de una economía de los 70 y 80, con la que no coincidimos”, dijo su líder Juan Pablo Castañón.

“Necesitamos que nos aterrice su modelo económico, mencionó, porque México no puede volver a un pasado proteccionista ni mucho menos a un estado subsidiario, el cual, está comprobado, es generador de crisis económicas. Los modelos de economía cerrada y dirigida por el gobierno no pueden reeditarse en el siglo XXI. No funcionaron en el pasado. Nos preocupan los pronunciamientos que van en contra de la verdadera economía de libertad. De libertad de emprender, de libertad de mercado y de apertura”, estableció el presidente del CCE.

En los últimos 25 años, los mexicanos hicimos del comercio exterior el motor más importante de nuestro crecimiento; modernizamos nuestra economía al transformar nuestras exportaciones de materias primas en bienes del más alto valor agregado, como los automóviles o el clúster aeroespacial, este camino tenemos que continuarlo, refirió.

Sin embargo, el presidente del empresariado de México expresó que las propuestas en favor de un modelo de sustitución de importaciones o de autosuficiencia alimentaria estuvieron basadas en el cierre de las fronteras, lo que se contrapone a la diversidad de acuerdos comerciales que posee México actualmente.

“Tenemos estrategia de apertura que se ha llevado a Europa, Asia y América. Hemos visto que ha generado empleos y desarrollo”, abundó.

Castañón conminó a AMLO a discutir sus propuestas económicas, porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer sus planteamientos, en los cuales hay unos riesgosos porque está comprobado que trajeron fuertes problemas económicos, pérdida de inversión, altas tasas de inflación y grandes crisis económicas.

“No podemos regresar a un Estado empresario y no podemos regresar a un Estado subsidiario que no fomente la innovación, la tecnología y el crecimiento para la competitividad”, advirtió el presidente del CCE.