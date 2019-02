El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respetará la autonomía de los poderes Judicial y Legislativo. Sin embargo, reiteró que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretendían avalar el regreso de 35,000 millones de pesos a ex socios de Grupo Modelo. Aseveró que no será cómplice de la corrupción y denunciará cualquier caso en el que esté involucrado un ministro.

“Y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado; una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro”, sentenció.

En la conferencia matutina de esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que sí intervino mediante el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y la directora del SAT, Margarita Ríos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar una devolución de 35,000 millones de pesos a ex socios de Grupo Modelo; el primer mandatario dijo que “sí intervenimos”.

Afirmó que Grupo Modelo es una empresa que cumple con su responsabilidad fiscal, pero hay otras que no pagaban o pedían devolución de la carga impositiva. López Obrador dijo que no será cómplice la de la corrupción.