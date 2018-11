Con la finalidad de atraer mayor inversión extranjera, el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, trabaja en un gran acuerdo de inversión con el gobierno de Estados Unidos y Canadá que vaya más allá del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No podemos crecer sólo con inversión pública, necesitamos de la inversión privada, pero necesitamos también la inversión extrajera”, sostuvo AMLO.

“Para lograr un crecimiento de por lo menos 4%, dijo, necesitamos liberar fondos de presupuesto de inversión pública, crear un ambiente favorable en el país con proyectos que se van a realizar en donde participe el sector privado nacional, y estamos planteando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y Canadá”.

Explicó que se trata de “un gran acuerdo de inversión, algo que vaya más allá del libre comercio, un acuerdo para que haya inversión extranjera, con empresas mexicanas, de Canadá y Estados Unidos, con la participación de los tres gobiernos”.

López Obrador manifestó que “ese acuerdo va a ayudar mucho porque tenemos que crecer, es necesario que haya crecimiento”.

El próximo presidente de México, reconoció que, “no saldría adelante el país, no podríamos crecer únicamente con inversión pública, necesitamos de la inversión privada para crecer”.

Respecto a los cuestionamientos surgidos por la creación del Consejo Empresarial de Asesores, el presidente electo cuestionó: “Cómo no voy a recoger los puntos de vista de empresarios, es mi trabajo, debo preguntar y recoger los sentimientos de todos, de los indígenas, campesinos, obreros, artistas y por supuesto de los empresarios, y es lo que vamos a hacer”.

Agregó que se trata de un Consejo inicial, pero “queremos a más empresarios en él, que se vaya ampliando, que podamos pensar y planificar en el plan de desarrollo de México para sacar adelante al país”. López Obrador expresó que siempre habrá cuestionamientos, incluso él se sentiría extraño si no tuviera oposición. "Imagínense, nosotros venimos de la oposición y me sentiría mal, me sentiría extraño que yo no tuviese oposición, o sea no me hallaría".

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sentenció que “debemos ver hacia el futuro con optimismo y responsabilidad. Vamos a salir adelante a pesar de los problemas”.

Ninfa Salinas, presidenta de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas, comentó que “no se puede tener un país sin una estrecha colaboración entre el gobierno y las empresas; la ecuación es muy simple, cuando las empresas son prosperas, la sociedades también lo son”.

Grupo Salinas integrará a 12,000 jóvenes como aprendices

Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, firmaron el convenio Por los Jóvenes de México, que beneficiará a 100,000 jóvenes durante los próximos seis años.

Grupo Salinas se comprometió a integrar a 12,000 jóvenes como becarios en sus empresas y creará un programa de 300 orquestas con al menos 80,000 participantes.

Andrés Manuel López Obrador, destacó que “este programa de jóvenes es muy importante, tiene que ver con la justicia, humanismo, fraternidad, pero, también, con resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia que aqueja al país”.

Dijo que la política que llevará a cabo impulsará el crecimiento en lo económico y en lo social, “vamos a combatir la pobreza, que haya justicia”.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dijo: “Hay que redoblar esfuerzo porque a través de la historia está comprobado que el capital humano es la riqueza más importante, cuando hay capital humano la riqueza económica viene.

“Es el factor central del progreso, México tiene la base fundamental que es la juventud sobre la cual se crea capital humano, es una ventaja de México frente a países que se están haciendo viejos”.

El empresario reiteró a López Obrador: “Con mucho gusto nos sumamos a la iniciativa de crear un mejor país, cuente con nosotros”.

Por su parte, Luisa María Alcalde, próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, explicó que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro el gobierno dará becas mensuales de 3,600 pesos para capacitarse en un centro de trabajo.

Se atenderán a 2.3 millones de jóvenes que no estudian o trabajan, conocidos como ninis. Durante un año recibirán capacitación en los centros de trabajo, adquirirán oficios y experiencia.