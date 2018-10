El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una muestra de que su gobierno no permitirá presiones de nadie. Argumentó que los empresarios estaban acostumbrados a otro tipo de gobierno y los invitó a hacer un proceso de “readaptación”, pues ya terminó el “contratismo voraz”.

Con tono firme, Obrador sentenció que en el proceso de decisión del nuevo aeropuerto “no se admitieron presiones de nadie, aquí queda de manifiesto que hay una división clara desde ahora; hay una frontera entre el poder económico y el poder político. Están acostumbrados a otro tipo de gobierno. Eso se terminó. Se acabó la corrupción, se acabó el influyentismo, ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo; se acabó la corrupción, esta es una muestra de que no se permitieron presiones de nadie”.

En conferencia de prensa, confirmó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de dos pistas en Santa Lucía, y la rehabilitación de los aeródromos de la Ciudad de México y Toluca. Aseveró que ese sistema aeroportuario atendería entre 60 y 70 millones de usuarios al año.

Argumentó que la suspicacia por la consulta de la semana pasada, “la crearon los que estaban a favor de Texcoco, eso es normal, pero a partir del 1 de diciembre, la gente decidió que se hagan los cambios, que ya no decidan unos cuantos, que no haya corrupción, ya va a pasar la época del contratismo voraz”, refirió.

En la conferencia, Obrador estuvo acompañado por el empresario José María Riobóo, y se le cuestionó qué participación tendrá en su gobierno y en la obra de Santa Lucía. “No tiene nada que ver el ingeniero Riobóo, más que su apoyo técnico. No va a ser contratista; él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo”, comentó.

Aseguró que técnicamente es viable la opción Santa Lucía, y no existe —dijo— problema de interferencia con el actual aeropuerto; argumentó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ayudó con el estudio de la empresa, el cual arrojó la viabilidad de Santa Lucía.

El presidente electo aseveró que están garantizadas las inversiones de Texcoco, con recursos del fideicomiso que se creó para ese efecto. “Los empresarios que están involucrados en el asunto no han manifestado que vayan a presentar denuncias. En caso de que lo hicieran, están en su derecho también, pero lo que he percibido es disposición a un arreglo, porque no van a perder”. Aseveró que los inversionistas de Texcoco podrán participar en la obra de Santa Lucía. Estimó que la cancelación del NAIM acarrearía un costo de 40,000 millones de pesos.

Obrador minimizó la devaluación de la moneda nacional. Argumentó que esa situación puede deberse a factores externos, y no a la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. “Técnicamente habría que ver si es atribuible a esto, porque en la consulta se habló de depreciación, y en los días de la consulta se fortaleció”, comentó. López Obrador afirmó que la construcción de dos pistas en Santa Lucía costará “menos” de 100,000 millones de pesos, y estará lista la obra en tres años, con todo y un carril confinado que llevaría director del AICM a Santa Lucía, más el Tren México-Toluca.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que se iniciará de inmediato el diálogo con los empresarios para la cancelación de los contratos del aeropuerto de Texcoco.

