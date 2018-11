El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que permitirá que un consejo asesor empresarial lo acompañe en el ejercicio de gobierno. Destacó que se reunirá con ellos cada dos o tres meses para recibir sus comentarios en materia de política económica, a fin de lograr un crecimiento económico de 4% anual, generar empleos y garantizar el bienestar de toda la población.

“Ayer me reuní con unos empresarios, y me gustó mucho, porque de ellos salió que quieren apoyar, y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente, me quieran ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones”, destacó.

Indicó que los empresarios de los que recibirá asesoría son: Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez; Olegario Vázquez Aldir; Carlos Hank González; Daniel Chávez; Miguel Rincón; Sergio Gutiérrez, y Miguel Alemán hijo (Magnani). Destacó que las reuniones serán coordinadas por el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. “Van a estar coordinados por Alfonso Romo, que es el propuesto para jefe de la Oficina de la Presidencia. Quienes van a formar parte de este consejo asesor empresarial; va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez; Olegario Vázquez Aldir; Carlos Hank González; Daniel Chávez; Miguel Rincón; Sergio Gutiérrez, que es un empresario de Nuevo León, un empresario que conozco, acerero, una gente extraordinaria. Y va a estar también Miguel Alemán hijo.

“Ellos se ofrecieron a ser parte de este consejo asesor empresarial; me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses. Y ellos y yo vamos a invitar a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, se va convirtiendo en una institución de la sociedad civil, que ayude al gobierno para que logremos entre todos el progreso con justicia de México, que haya crecimiento y que haya bienestar. Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Y les digo que no deben preocuparse, porque yo sé muy bien qué debe de llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, más pobre”, expresó Obrador en un video subido a sus redes sociales.

“Vamos a atender a todos, porque este es un gobierno para todos, ricos y pobres, pero estoy convenciendo a todos de que debemos atender primero a los más necesitados. Al que se quedó atrás le demos la mano para que caminemos todos juntos”, concluyó.

López Obrador manifestó que “no podemos seguir creciendo a 2% en la economía de México, porque es la que menos ha crecido en el mundo, de las que menos crecimiento ha registrado en los últimos 30 años”. Diagnosticó que “no hay crecimiento económico y no hay empleos, no hay bienestar y por eso no hay paz, no hay tranquilidad”.

Por ello, dijo, “tenemos que crecer, y podemos lograrlo, para eso tenemos que utilizar el presupuesto la inversión pública; pero no es suficiente, se requiere también de la inversión privada, se requiere de la participación del sector privado para crecer, no a 2%, sino a 4%, para que de esta manera haya empleo, bienestar, paz y tranquilidad”.

Alfonso Romo me ayuda de enlace con los empresarios de México; un grupo de ellos aceptó formar parte de un Consejo Asesor de apoyo al próximo presidente: https://t.co/JGcp5tx1WS pic.twitter.com/wyj3f3YO5p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de noviembre de 2018

Reunión con AMLO

Nahle expone avances de plan petrolero

El futuro titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y la futura secretaria de Energía, Rocio Nahle, revisaron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la estrategia para incrementar la producción petrolera en el 2019.

“Hemos avanzado sobre el programa para frenar la declinación petrolera, cómo vamos en los trabajos de la nueva refinería (de Tabasco); la rehabilitación de las seis refinerías, el programa de generación de electricidad. Son esos cuatro ejes centrales y vamos bastante bien”, aseveró Rocío Nahle.

“Ahorita lo que queremos es frenar la declinación, viene en caída libre, tenemos que frenar la declinación de la producción petrolera”, añadió.

Cuestionada sobre cuál es la meta del nuevo gobierno para incrementar en el 2019 la producción petrolera, Rocío Nahle dijo que aún no hay una estimación. Sin embargo, comentó que el equipo de transición ya va muy avanzado en la revisión de los 110 contratos de las rondas petroleras.

“A ver si también ellos ya tienen una producción, esperemos que significativa, no decir importante, porque sería exigir mucho”, aseveró.

No habrá consulta sobre la reforma energética

Nahle García aseguró que el equipo de transición no tiene previsto, por ahora, someter a consulta la continuidad de la reforma energética. “De la reforma energética, no, hasta el momento no”, indicó.

Sobre la consulta que se realizará el 24 y 25 de noviembre para saber si los ciudadanos están de acuerdo con la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, afirmó que se respetaría el resultado si la gente decide no respaldar el proyecto.

Luego de que Abel Hibert, asesor de López Obrador, abrió la posibilidad de que Pemex se financie en Bolsa mediante Fibra E, Octavio Romero Oropeza dijo que se analiza esta posibilidad. “Eso no está definido, lo tiene que definir la Secretaría de Hacienda”, afirmó.

