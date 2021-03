Por segunda ocasión en lo que va del 2021, los distribuidores de vehículos ligeros en México reducen su expectativa de ventas de autos para todo el año, con el propósito de alcanzar la colocación por 1 millón 30,078 unidades; esto, luego de resentir el aumento en la cartera vencida del crédito automotriz durante enero respecto a igual mes del 2020.

Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que la cartera vencida sobrepasó la barrera del 3%, para ubicarse en 3.09%, lo que conlleva a prender los focos “amarillos”, luego del término de los programas de apoyos a los deudores de la banca durante la primera etapa de la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, el directivo de la AMDA explicó que la cartera vencida del crédito automotriz otorgado por la banca comercial es del 3.09% e implica un monto de 3,477 millones de pesos.

“La comercialización de vehículos ligeros nuevos sigue resintiendo la afectación derivada de la pandemia Covid-19, a través de las consecuencias económicas reflejadas en desempleo y disminución de ingresos familiares, lo cual ha deteriorado la capacidad de compra y de endeudamiento de una parte sustantiva del segmento objetivo de consumidores potenciales”, sostuvo Rosales.

Por primera vez en muchos años, la cartera vencida rebasa el nivel, y es explicable por el termino de los apoyos a los deudores. “Aun cuando no estamos en un nivel de encender focos rojos, en mi opinión, esto nos está marcando un foco amarillo este incremento de la cartera vencida, que no por ser esperable, no deja de ser un motivo de preocupación”, resaltó.

En enero pasado, la industria automotriz registró 48,977 vehículos nuevos a través de financiamiento, lo que representó disminución de 32.4% en comparación con enero del 2020.