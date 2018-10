El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, arreció contra el actual secretario del ramo, Gerardo Ruiz Esparza, por afirmar que es imposible la compatibilidad entre el actual aeropuerto de la Ciudad de México y uno eventual en Santa Lucía.

“El señor Ruiz Esparza tendrá sus razones; yo le digo que sí son (compatibles). En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ya lo dije. Es que está diciendo cosas, porque no está bien informado. No está mintiendo, está malinformado”.

Jiménez Espriú afirmó que en su momento le proporcionó a Ruiz Esparza toda la información sobre la compatibilidad de los dos aeropuertos, aunque —dijo— tal vez el actual secretario “no me cree, como yo no le creo a él tampoco”.

En tanto, Javier Jiménez Espriú negó que el empresario José María Riobóo haya participado o influenciado en el estudio que presentó el pasado miércoles, elaborado por la empresa Navblu, filial de Airbus.

“Eso es absolutamente falso, el grupo Riobóo no participó. Si leen con cuidado el estudio, se dice que se planteó a partir de la información del proyecto de Riobóo. Y la información que se dio es el sitio geográfico donde va a estar el aeropuerto. No se puede hacer un estudio si no se sabe dónde va a estar el aeropuerto”, argumentó.

“Es una empresa independiente de un altísimo prestigio, que no se presta de ninguna manera a información en un tema de seguridad. Es una empresa vinculada con Airbus que tiene muchos aviones, entonces no se va a prestar a hacer una cosa que no funciona, estrictamente válido”, comentó.

Por su parte, el empresario José María Riobóo evitó pronunciarse acerca de la cercanía que se le atribuye con el proyecto de Santa Lucía. “No tengo nada que decir, hay que participar (en la consulta)”, concretizó.

