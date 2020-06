Ricardo Monreal Ávila anticipó que su propuesta de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que generó críticas de especialistas en la materia e inconformidad, se debatirá mediante el modelo de parlamento abierto.

“La iniciativa tendrá que ser discutida, modificada y, en su caso, aprobada por mayoría calificada al tratarse de una reforma constitucional... (Eso) implica una discusión amplia, que incluso puede ameritar un proceso de parlamento abierto porque se requiere un gran consenso, entre todos, porque Morena no tiene mayoría calificada, por sí solo’’.

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República dijo celebrar “las propuestas, críticas constructivas y el debate que se está dando” en torno al proyecto de su autoría.

A través de un video mensaje transmitido por redes sociales, el senador zacatecano respondió a quienes no comparten su propuesta de enmendar la Constitución para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el nuevo (Inmecob).

“No estaría en riesgo ni su autonomía, su carácter técnico ni los procesos que los órganos que lo integrarían desempeñan actualmente. Al contrario, porque el objetivo es fortalecer sus funciones a partir de las similitudes de sus procesos para garantizar la competencia y la libre concurrencia en los sectores que cada uno atiende actualmente. Fundamentalmente dará coherencia a los reguladores y certeza a los regulados’’, aseguró.

Para Mauricio Kuri, coordinador de la fracción parlamentaria senatorial del PAN, la propuesta de Monreal Ávila “es, a todas luces, una aberración” al intentar “crear un frankenstein para manejarlo a su antojo y con esto extinguir la propiedad privada’’.

Al respecto, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, informó que los senadores y diputados federales priistas rechazarán la iniciativa de Morena.

“Fusionar la Cofece, el IFT y la CRE, órganos reguladores con naturaleza distinta, sería un grave retroceso institucional que traería como consecuencia precios más altos para los consumidores y pérdida de calidad en distintos servicios’’, precisó el campechano.

En entrevista radiofónica, Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, el órgano máximo de decisión, confirmó la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no conocía su propuesta, y aunque dijo que no cree retirar su iniciativa o posponer la discusión, no lo descartó.

“Vamos a ver si se logra un buen acuerdo; puede transitar. Pero también existe la posibilidad, y en la política nunca hay que abandonarla, de posponer la discusión o de retirar la iniciativa. Yo no creo que esté en esas condiciones, pero tampoco me cierro. Yo soy un político muy práctico en este tipo de cosas”.

Ayer, el think tank México Evalúa alertó que de aprobarse la iniciativa de Monreal se afectaría el desarrollo de los mercados, al coartar toda certidumbre y confianza en las actividades de protección a la competencia.

Instituciones en peligro

Ayer, México Evalúa se pronunció por la iniciativa de fusionar los órganos reguladores y afirmó que, de aprobarse en los términos actuales, la iniciativa impactaría directamente en la inversión y en el bienestar de los mexicanos por las siguientes razones:

1. No reconocería la relevancia de la política de competencia como revisora de la política regulatoria. Al integrar a la autoridad de competencia con reguladores de sector en un solo órgano, la iniciativa debilitaría la función de la autoridad de competencia como contrapeso, tanto en la etapa de diseño e implementación de la regulación, como en el monitoreo de sus resultados.

2. Se perdería especialización y se generaría mayor incertidumbre para el buen funcionamiento de los mercados. La iniciativa prevé reducir el número de consejeros y personal para cumplir con las funciones de la Cofece, la CRE y el IFT. Esto ocasionaría preocupantes cuellos de botella y rezagos en las resoluciones, mismos que podrían impactar en costos y oportunidades de inversión en mercados.

3. Los organismos constitucionales autónomos perderían independencia. Desintegrar organismos con plena autonomía y volver a hacer un proceso de selección de Consejeros, eliminando los controles para asegurar su independencia, incrementaría la influencia política en la toma de decisiones.

[email protected]