Necesario eliminar brecha entre empresas para evitar muerte de pymes: Sedeco

Las pequeñas y medianas empresa son la columna vertebral de la economía mexicana, pues representan más del 90% de las unidades económicas del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, éstas pueden desaparecer si la brecha de desigualdad entre empresas no se cierra.

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México (Sedeco), explicó que esta brecha genera que las empresas grandes se coman a las pequeñas, lo que reduce la competencia y la posibilidad de que las pequeñas crezcan y se suman a más cadenas de suministro.

“El acercamiento a la capacitación, adiestramiento, especialización, acciones de sustentabilidad y práctica de esquemas de economía circular, son actividades fundamentales que deben llevar a cabo las mipymes, tal y como lo hacen las grandes, si desean mantenerse compitiendo”, expuso durante un encuentro de negocios organizado por la Cadena Empresarial Enlazadot.

Destacó que si antes de la pandemia ya era crucial generar redes y encuentros de negocios, hoy más que nunca las pequeñas empresas necesitan de este apoyo para tener un crecimiento favorable y mantenerse vigente en todo el país.

Inversión en pymes

El titular de la Sedeco manifestó que parte de las acciones que se tienen para impulsar al sector pyme, se ha trabajado en financiamientos como los microcréditos para 150,000 micro negocios, para los cuales se destinaron 1,500 millones de pesos.

Asimismo, se ha trabajado en capacitar a 285,513 personas en negocios, recursos humanos, finanzas, registro de marca y mercadeo digital, a través de cursos virtuales y presenciales. De estos, 70% fue talento femenino.

“Sabemos que los créditos son importantes, pero la capacitación de las pequeñas empresas lo es aún más, lo cual fomentamos en el marco del programa Reactivar sin Arriesgar, que complementa la actividad empresarial cuidando los protocolos de seguridad sanitaria”.

Por su parte, Héctor Pérez, presidente de Cadena Empresarial Enlazadot, aseguró que en México, el mayor reto es apoyar a las pymes mexicanas, sobre todo porque muchas enfrentan condiciones muy adversas y tienen dificultades para mantenerse.

Finalmente, Akabani destacó que la capacitación que se ha dado a empresarios en la Ciudad de méxico, ha favorecido a que la entidad sea la que más empleos genera en el país y la que más inversión extranjera atrae.

“La inversión no es la única forma de generar empleos y eso es lo que estamos haciendo, no hemos expropiado, no hemos estatizado, no hay en la Ciudad de México ninguna política que atente contra la iniciativa privada, sino por el contrario la impulsamos, pero lo hacemos con sentido social y buscando el beneficio de las familias y reduciendo las brechas económicas y sociales”.